https://ria.ru/20220226/ukraina-1775311981.html

Франция увеличит поставки военного оборудования Украине, пишут СМИ

Франция увеличит поставки военного оборудования Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2022

Франция увеличит поставки военного оборудования Украине, пишут СМИ

Франция увеличит поставки военного оборудования на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:44

2022-02-26T23:44

2022-02-26T23:44

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евросоюз

украина

франция

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Франция увеличит поставки военного оборудования на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.По его данным, решение принято по результатам заседания совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине запланирован на вечер воскресенья, 27 февраля. По его словам, там будут обсуждаться дальнейшие меры в поддержку Украины. В числе прочего Боррель предложит пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775303479.html

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, евросоюз, украина, франция