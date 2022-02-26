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Франция увеличит поставки военного оборудования Украине, пишут СМИ
Франция увеличит поставки военного оборудования Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
Франция увеличит поставки военного оборудования Украине, пишут СМИ
Франция увеличит поставки военного оборудования на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:44
2022-02-26T23:44
в мире
евросоюз
украина
франция
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Франция увеличит поставки военного оборудования на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.По его данным, решение принято по результатам заседания совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине запланирован на вечер воскресенья, 27 февраля. По его словам, там будут обсуждаться дальнейшие меры в поддержку Украины. В числе прочего Боррель предложит пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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Игорь Тоноян
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в мире, евросоюз, украина, франция
23:44 26.02.2022
 
Франция увеличит поставки военного оборудования Украине, пишут СМИ

France-Presse: Франция увеличит поставки военного оборудования Украине

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Франция увеличит поставки военного оборудования на Украину, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
"Было принято решение о доставке украинским властям дополнительного военного оборудования, а также топливной поддержки", - говорится в заявлении, выдержку из которого приводит агентство.
По его данным, решение принято по результатам заседания совета по обороне и безопасности в Елисейском дворце.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине запланирован на вечер воскресенья, 27 февраля. По его словам, там будут обсуждаться дальнейшие меры в поддержку Украины. В числе прочего Боррель предложит пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:52
Германия одобрила отправку немецкого оружия на Украину
Опубликовано: И. Тоноян
 
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