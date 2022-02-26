https://ria.ru/20220226/ukraina-1775310339.html

Боррель созвал внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине на 27 февраля

Боррель созвал внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине на 27 февраля - РИА Новости, 26.02.2022

Боррель созвал внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине на 27 февраля

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созвал внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине на вечер воскресенья, 27 февраля. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T23:20

2022-02-26T23:20

2022-02-26T23:20

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ситуация в днр и лнр

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созвал внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине на вечер воскресенья, 27 февраля."Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на завтра на 18.00 (20.00 мск), чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе", - написал Боррель в Twitter.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775303479.html

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Петр Попадюк

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