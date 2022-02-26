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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775310339.html
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине на 27 февраля
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине на 27 февраля - РИА Новости, 26.02.2022
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине на 27 февраля
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созвал внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине на вечер воскресенья, 27 февраля. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T23:20
2022-02-26T23:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
ситуация в днр и лнр
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созвал внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине на вечер воскресенья, 27 февраля."Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на завтра на 18.00 (20.00 мск), чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе", - написал Боррель в Twitter.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775303479.html
россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, ситуация в днр и лнр, жозеп боррель, евросоюз, донецкая народная республика
23:20 26.02.2022
 
Боррель созвал внеочередной совет глав МИД ЕС по Украине на 27 февраля

Боррель созвал внеочередной совет глав МИД стран ЕС по ситуации на Украине на 27 февраля

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что созвал внеочередной совет министров иностранных дел стран ЕС по Украине на вечер воскресенья, 27 февраля.
"Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на завтра на 18.00 (20.00 мск), чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе", - написал Боррель в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:52
Германия одобрила отправку немецкого оружия на Украину
Опубликовано: П. Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевСитуация в ДНР и ЛНРЖозеп БоррельЕвросоюзДонецкая Народная Республика
 
 
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