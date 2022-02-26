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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775283110.html
В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов
В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов - РИА Новости, 26.02.2022
В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов
Украинские националисты применяют те же методы, что и террористы - пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям, заявил журналистам в субботу... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:47
2022-02-26T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты применяют те же методы, что и террористы - пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия..., делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы", - сказал Конашенков."Еще раз подчеркну, - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят", - добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:47 26.02.2022
 
В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов

Минобороны России: украинское националистическое руководство применяет методы террористов

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты применяют те же методы, что и террористы - пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия..., делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы", - сказал Конашенков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 18:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны сообщили о бесконтрольной раздаче населению оружия Киевом
"Еще раз подчеркну, - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят", - добавил он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Н. Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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