https://ria.ru/20220226/ukraina-1775283110.html

В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов

В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов - РИА Новости, 26.02.2022

В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов

Украинские националисты применяют те же методы, что и террористы - пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям, заявил журналистам в субботу... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:47

2022-02-26T18:47

2022-02-26T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты применяют те же методы, что и террористы - пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия..., делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы", - сказал Конашенков."Еще раз подчеркну, - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят", - добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/oruzhie-1775279896.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)