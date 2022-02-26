В Минобороны обвинили киевские власти в применении террористических методов
Минобороны России: украинское националистическое руководство применяет методы террористов
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты применяют те же методы, что и террористы - пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям, заявил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия..., делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы", - сказал Конашенков.
"Еще раз подчеркну, - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят", - добавил он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Н. Макарова