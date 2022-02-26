Украину покинули более 150 тысяч беженцев, заявили в ООН
Верховный комиссар ООН Гранди: Украину покинули более 150 тысяч беженцев
© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Более 150 тысяч человек покинули Украину к настоящему времени, беженцы направляются в основном в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Более 150 тысяч украинских беженцев в настоящее время пересекли границу соседних стран, половина из них (направилась) в Польшу, а многие - в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны. Перемещение населения на Украине также растет, но военная ситуация затрудняет оценку численности и оказание помощи", - написал Гранди в своем Twitter.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Влада Копылова