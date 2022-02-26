https://ria.ru/20220226/ukraina-1775277321.html

Украину покинули более 150 тысяч беженцев, заявили в ООН

Украину покинули более 150 тысяч беженцев, заявили в ООН - РИА Новости, 26.02.2022

Украину покинули более 150 тысяч беженцев, заявили в ООН

Более 150 тысяч человек покинули Украину к настоящему времени, беженцы направляются в основном в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию, сообщил Верховный комиссар... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:50

2022-02-26T17:50

2022-02-26T17:50

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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. Более 150 тысяч человек покинули Украину к настоящему времени, беженцы направляются в основном в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди."Более 150 тысяч украинских беженцев в настоящее время пересекли границу соседних стран, половина из них (направилась) в Польшу, а многие - в Венгрию, Молдавию, Румынию и другие страны. Перемещение населения на Украине также растет, но военная ситуация затрудняет оценку численности и оказание помощи", - написал Гранди в своем Twitter.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/granitsa-1775241169.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, оон, украина