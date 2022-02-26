https://ria.ru/20220226/ukraina-1775275650.html
Верховная рада Украины призвала Запад исключить Россию из Совбеза ООН
Верховная рада Украины призвала Запад исключить Россию из Совбеза ООН - РИА Новости, 26.02.2022
Верховная рада Украины призвала Запад исключить Россию из Совбеза ООН
Верховная рада Украины призвала "закрыть небо над Украиной", исключить Россию из Совета Безопасности ООН и усилить санкции против "всех россиян", обращение... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:39
2022-02-26T17:39
2022-02-26T18:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донбасс
совет безопасности оон
нато
владимир путин
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Верховная рада Украины призвала "закрыть небо над Украиной", исключить Россию из Совета Безопасности ООН и усилить санкции против "всех россиян", обращение зачитал спикер Руслан Стефанчук, видео опубликовано в официальном Telegram-канале парламента."От мира нам нужны действия. Поэтому призываем страны ЕС и НАТО немедленно, уже сегодня закрыть небо над Украиной... Призываем исключить РФ из Совбеза ООН", - говорится в обращении.Депутаты рады также призвали признать президента РФ Владимира Путина "военным преступником"."Призываем мир признать Путина военным преступником, усилить санкции не только против него.., а против всех россиян, которые несут полную ответственность за свою власть".По словам Стефанчука, документ подписан руководством Рады, лидерами фракций и групп парламента.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/obstrel-1775250194.html
https://ria.ru/20220226/peregovory-1775266834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, совет безопасности оон, нато, владимир путин
17:39 26.02.2022 (обновлено: 18:04 26.02.2022)
Верховная рада Украины призвала Запад исключить Россию из Совбеза ООН
Верховная рада призвала Запад "закрыть небо" над Украиной исключить Россию из Совбеза ООН
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Верховная рада Украины призвала "закрыть небо над Украиной", исключить Россию из Совета Безопасности ООН и усилить санкции против "всех россиян", обращение зачитал спикер Руслан Стефанчук, видео опубликовано в официальном Telegram-канале
парламента.
"От мира нам нужны действия. Поэтому призываем страны ЕС и НАТО
немедленно, уже сегодня закрыть небо над Украиной
... Призываем исключить РФ из Совбеза ООН
", - говорится в обращении.
Депутаты рады также призвали признать президента РФ Владимира Путина
"военным преступником".
"Призываем мир признать Путина военным преступником, усилить санкции не только против него.., а против всех россиян, которые несут полную ответственность за свою власть".
По словам Стефанчука, документ подписан руководством Рады, лидерами фракций и групп парламента.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.