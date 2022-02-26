https://ria.ru/20220226/ukraina-1775272730.html

Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме

Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме - РИА Новости, 26.02.2022

Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме

Президент Польши Анджей Дуда предлагает немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:14

2022-02-26T17:14

2022-02-26T17:24

польша

украина

евросоюз

в мире

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предлагает немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз."Польша выступает за экспресс-путь членства Украины в Европейском союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве - начаться сразу после этого", - написал Дуда в Twitter.Также Дуда считает, что Украина "должна иметь доступ к средствам из ЕС на восстановление".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775096483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

польша, украина, евросоюз, в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, анджей дуда