https://ria.ru/20220226/ukraina-1775272730.html
Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме
Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме - РИА Новости, 26.02.2022
Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме
Президент Польши Анджей Дуда предлагает немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:14
2022-02-26T17:14
2022-02-26T17:24
польша
украина
евросоюз
в мире
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ВАРШАВА, 26 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предлагает немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз."Польша выступает за экспресс-путь членства Украины в Европейском союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве - начаться сразу после этого", - написал Дуда в Twitter.Также Дуда считает, что Украина "должна иметь доступ к средствам из ЕС на восстановление".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775096483.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, евросоюз, в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, анджей дуда
17:14 26.02.2022 (обновлено: 17:24 26.02.2022)
Президент Польши призвал принять Украину в ЕС в экспресс-режиме
Президент Польши Дуда призвал принять Украину в Евросоюз в экспресс-режиме