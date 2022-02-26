16:30 26.02.2022 (обновлено: 17:07 26.02.2022)
Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink
Украинский министр в Twitter попросил Маска обеспечить страну спутниковым интернетом
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в Twitter попросил американского миллиардера Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.
"Обратился в Twitter к Илону Маску… Мы нуждаемся в поддержке – попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету", - написал Федоров на своей странице в соцсети Facebook.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова