https://ria.ru/20220226/ukraina-1775268965.html

Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink

Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink - РИА Новости, 26.02.2022

Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink

Вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в Twitter попросил американского миллиардера Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:30

2022-02-26T16:30

2022-02-26T17:07

в мире

украина

владимир путин

илон маск

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в Twitter попросил американского миллиардера Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету."Обратился в Twitter к Илону Маску… Мы нуждаемся в поддержке – попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету", - написал Федоров на своей странице в соцсети Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220226/pulemety-1775270983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир путин, илон маск, россия, донбасс