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Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink
Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink - РИА Новости, 26.02.2022
Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink
Вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в Twitter попросил американского миллиардера Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:30
2022-02-26T17:07
в мире
украина
владимир путин
илон маск
россия
донбасс
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в Twitter попросил американского миллиардера Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету."Обратился в Twitter к Илону Маску… Мы нуждаемся в поддержке – попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету", - написал Федоров на своей странице в соцсети Facebook.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Дарья Буймова
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в мире, украина, владимир путин, илон маск, россия, донбасс
16:30 26.02.2022 (обновлено: 17:07 26.02.2022)
 
Украинский министр попросил Маска обеспечить страну станциями Starlink

Украинский министр в Twitter попросил Маска обеспечить страну спутниковым интернетом

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на центр Киева. 25 февраля 2022
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров в Twitter попросил американского миллиардера Илона Маска обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.
"Обратился в Twitter к Илону Маску… Мы нуждаемся в поддержке – попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету", - написал Федоров на своей странице в соцсети Facebook.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
17:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бельгия направит Украине две тысячи пулеметов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреУкраинаВладимир ПутинИлон МаскРоссияДонбасс
 
 
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