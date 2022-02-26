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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775262626.html
В Крыму заявили, что Украине нужно новое правительство
В Крыму заявили, что Украине нужно новое правительство - РИА Новости, 26.02.2022
В Крыму заявили, что Украине нужно новое правительство
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине должно быть сформировано новое правительство национального спасения, которое будет... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:41
2022-02-26T15:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине должно быть сформировано новое правительство национального спасения, которое будет исходить из интересов своей страны и народа, а "не тупо выполнять распоряжения заокеанских кураторов".По его словам, киевский режим "обанкротился" и "доживает свои последние часы". "На смену ему должно прийти ответственное правительство, правительство национального спасения, состоящее из тех украинских политиков, которые будут исходить в своей деятельности из интересов своей страны, своего народа, а не тупо выполнять распоряжения заокеанских кураторов", - сказал журналистам Константинов.В четверг утром президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/spetsoperatsiya-1775093429.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
15:41 26.02.2022
 
В Крыму заявили, что Украине нужно новое правительство

Глава парламента Крыма Константинов призвал сформировать на Украине новое правительство

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на Украине должно быть сформировано новое правительство национального спасения, которое будет исходить из интересов своей страны и народа, а "не тупо выполнять распоряжения заокеанских кураторов".
По его словам, киевский режим "обанкротился" и "доживает свои последние часы". "На смену ему должно прийти ответственное правительство, правительство национального спасения, состоящее из тех украинских политиков, которые будут исходить в своей деятельности из интересов своей страны, своего народа, а не тупо выполнять распоряжения заокеанских кураторов", - сказал журналистам Константинов.
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму уверены, что военная операция на Украине скоро завершится
В четверг утром президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Машина с военными на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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