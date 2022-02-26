https://ria.ru/20220226/ukraina-1775239602.html

Володин заявил, что нынешний режим Украины продал суверенитет

Володин заявил, что нынешний режим Украины продал суверенитет - РИА Новости, 26.02.2022

Володин заявил, что нынешний режим Украины продал суверенитет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что нынешний режим продал суверенитет Украины, Киев не принимает никаких решений самостоятельно, РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:37

2022-02-26T12:37

2022-02-26T14:04

в мире

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вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что нынешний режим продал суверенитет Украины, Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона."Украинские военные складывают оружие и переходят на сторону мира. Почему это происходит? Во-первых, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины. Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона и Брюсселя. Американские советники и инструкторы сейчас работают во всех органах власти страны. Это не может нравиться украинцам, любящим свою Родину", - написал он.Володин также добавил, что никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов, которые "разграбили страну, обладающую огромным потенциалом"."Коррумпированное правительство действует исключительно в личных интересах, хочет сохраниться любой ценой, не думая о гражданах Украины. Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж", - добавил спикер ГД.По его мнению, украинцы понимают, что их семьям ничто не угрожает."В рамках специальной миротворческой операции задача ставится демилитаризировать Украину и избавить её от неонацистов. Которые наносят удары по жилым кварталам городов, используя мирных граждан как живой щит. В результате есть погибшие среди населения. Именно от таких отморозков надо спасать мирных людей. Граждане Украины на протяжении многих лет ждали этих изменений", - подчеркнул Володин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775218208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, вячеслав володин, россия