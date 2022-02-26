12:37 26.02.2022 (обновлено: 12:53 26.02.2022)
Россия заинтересована, чтобы на Украине наступил мир, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил, что Россия заинтересована, чтобы на Украине наступил мир
Ситуация в Донецкой народной республике. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет.
"Россия больше, чем кто бы то ни было, заинтересована, чтобы на украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет. И те, кто сегодня сложил оружие, это понимают. Это единственно правильный путь. Они думают о будущем, о своих семьях и смогут жить в мирной, независимой и демократической Украине", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова