https://ria.ru/20220226/ukraina-1775235290.html
Российские военные не наносят ударов по украинским городам
Российские военные не наносят ударов по украинским городам - РИА Новости, 26.02.2022
Российские военные не наносят ударов по украинским городам
Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, подобные удары... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:05
2022-02-26T12:05
2022-02-26T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, подобные удары планируется Украиной в Краматорске и Славянске, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что ВС РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775232349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы рф
12:05 26.02.2022 (обновлено: 12:06 26.02.2022)
Российские военные не наносят ударов по украинским городам
В Минобороны заявили, что российские военные не наносят ударов по украинским городам