https://ria.ru/20220226/ukraina-1775235290.html

Российские военные не наносят ударов по украинским городам

Российские военные не наносят ударов по украинским городам - РИА Новости, 26.02.2022

Российские военные не наносят ударов по украинским городам

Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, подобные удары... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:05

2022-02-26T12:05

2022-02-26T12:06

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, подобные удары планируется Украиной в Краматорске и Славянске, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что ВС РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/gorlovka-1775232349.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы рф