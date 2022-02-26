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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775235290.html
Российские военные не наносят ударов по украинским городам
Российские военные не наносят ударов по украинским городам - РИА Новости, 26.02.2022
Российские военные не наносят ударов по украинским городам
Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, подобные удары... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:05
2022-02-26T12:06
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, подобные удары планируется Украиной в Краматорске и Славянске, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.Там подчеркнули, что ВС РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы рф
12:05 26.02.2022 (обновлено: 12:06 26.02.2022)
 
Российские военные не наносят ударов по украинским городам

В Минобороны заявили, что российские военные не наносят ударов по украинским городам

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские националисты нанесли удар реактивными системами "Град" по жилым кварталам Старобельска, есть погибшие среди мирных жителей, подобные удары планируется Украиной в Краматорске и Славянске, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
Там подчеркнули, что ВС РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Горловка после удара Град ВСУ. Кадры УНМ ДНР
11:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли Горловку запрещенными снарядами, заявили в ДНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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