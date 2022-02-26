https://ria.ru/20220226/ukraina-1775223217.html
Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин
Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин - РИА Новости, 26.02.2022
Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин
Подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районах двух населенных пунктов в Донбассе, сказал журналистам официальный представитель Народной... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:03
2022-02-26T10:03
2022-02-26T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районах двух населенных пунктов в Донбассе, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Военнослужащие батальона морской пехоты... желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки", - сказал Басурин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/donbass-1775214297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина
10:03 26.02.2022 (обновлено: 10:29 26.02.2022)
Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин
Народная милиция ДНР: украинские морпехи оставили позиции в районе двух населенных пунктов