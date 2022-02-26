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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775223217.html
Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин
Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин - РИА Новости, 26.02.2022
Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин
Подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районах двух населенных пунктов в Донбассе, сказал журналистам официальный представитель Народной... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:03
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в мире
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районах двух населенных пунктов в Донбассе, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Военнослужащие батальона морской пехоты... желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки", - сказал Басурин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина
10:03 26.02.2022 (обновлено: 10:29 26.02.2022)
 
Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин

Народная милиция ДНР: украинские морпехи оставили позиции в районе двух населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель командующего штабом ополчения Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районах двух населенных пунктов в Донбассе, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Военнослужащие батальона морской пехоты... желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки", - сказал Басурин.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Тактика выжженной земли – ополченец ДНР рассказал, зачем ВСУ стреляют по мирным жителям - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
08:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ используют в Донбассе тактику выжженной земли, заявили в ДНР
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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