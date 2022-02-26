https://ria.ru/20220226/ukraina-1775223217.html

Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин

Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин - РИА Новости, 26.02.2022

Морпехи ВСУ оставили позиции у двух населенных пунктов, заявил Басурин

Подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районах двух населенных пунктов в Донбассе, сказал журналистам официальный представитель Народной... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:03

2022-02-26T10:03

2022-02-26T10:29

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ДОНЕЦК, 26 фев - РИА Новости. Подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районах двух населенных пунктов в Донбассе, сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Военнослужащие батальона морской пехоты... желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе Гнутово и Талаковки", - сказал Басурин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/donbass-1775214297.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, украина