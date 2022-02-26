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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775218740.html
Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины
Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 26.02.2022
Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины
Армия России уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:27
2022-02-26T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Армия России уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков."Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметил Конашенков.ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил Конашенков, подчеркнув, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/lnr-1775218594.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф
09:27 26.02.2022 (обновлено: 10:34 26.02.2022)
 
Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины

Минобороны России сообщило о поражении 821 военного объекта на Украине

© РИА Новости / Андрей КоцВоеннослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Армия России уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков.
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09:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметил Конашенков.
"Силами Военно-морского флота России уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил", - добавил он.
ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил Конашенков, подчеркнув, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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