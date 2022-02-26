https://ria.ru/20220226/ukraina-1775218740.html

Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины

Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины - РИА Новости, 26.02.2022

Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины

Армия России уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:27

2022-02-26T09:27

2022-02-26T10:34

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Армия России уничтожила 821 объект военной инфраструктуры Украины, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего российскими Вооруженными Силами поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины", - сказал Конашенков."Среди них 14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбито 7 боевых самолетов, 7 вертолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено 87 танков и других боевых бронированных машин, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметил Конашенков.ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил Конашенков, подчеркнув, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф