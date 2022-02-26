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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775218309.html
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.02.2022
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны
Националистические батальоны Украины, отходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:24
2022-02-26T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Националистические батальоны Украины, отходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал заявил, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр
09:24 26.02.2022 (обновлено: 09:41 26.02.2022)
 
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что на Украине националисты при отходе взрывают мосты и подстанции

© Anatolii StepanovУкраинские военные в Луганской области. 24 февраля 2022
Украинские военные в Луганской области. 24 февраля 2022
© Anatolii Stepanov
Украинские военные в Луганской области. 24 февраля 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Националистические батальоны Украины, отходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Генерал заявил, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
09:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские ВС поразили 821 объект военной инфраструктуры Украины
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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