https://ria.ru/20220226/ukraina-1775218309.html

На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны

На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.02.2022

На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны

Националистические батальоны Украины, отходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:24

2022-02-26T09:24

2022-02-26T09:41

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Националистические батальоны Украины, отходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал заявил, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775218740.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр