https://ria.ru/20220226/ukraina-1775218309.html
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 26.02.2022
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны
Националистические батальоны Украины, отходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:24
2022-02-26T09:24
2022-02-26T09:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Националистические батальоны Украины, отходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал заявил, что националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775218740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
09:24 26.02.2022 (обновлено: 09:41 26.02.2022)
На Украине националисты при отходе взрывают мосты, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что на Украине националисты при отходе взрывают мосты и подстанции