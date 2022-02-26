https://ria.ru/20220226/ugroza-1775201056.html

Воинственный дискурс Вашингтона и Киева угрожает миру, заявили в Венесуэле

Воинственный дискурс Вашингтона и Киева угрожает миру, заявили в Венесуэле - РИА Новости, 26.02.2022

Воинственный дискурс Вашингтона и Киева угрожает миру, заявили в Венесуэле

Безответственность Североатлантического альянса, который окружает Москву, заявляя об обеспечении безопасности, и "бомбардировка угрозами" со стороны НАТО, США и РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:49

2022-02-26T02:49

2022-02-26T02:49

в мире

россия

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венесуэла

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КАРАКАС, 26 фев - РИА Новости. Безответственность Североатлантического альянса, который окружает Москву, заявляя об обеспечении безопасности, и "бомбардировка угрозами" со стороны НАТО, США и Киева расшатывают региональную и глобальную стабильность, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла Феликс Пласенсия.По словам дипломата, заявления Брюсселя, Вашингтона и Киева представляют собой сегодня непрекращающийся поток угроз, который угрожает стабильности в Восточной Европе и мире."Мы постоянно подвергаемся бомбардировке угрожающим воинственным дискурсом из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, из Вашингтона и со стороны киевской власти против региональной стабильности, стабильности в мире", - заявил Пласенсия.Право и обязанность российского президента Владимира Путина перед народом России обеспечить защиту, спокойствие, стабильность игнорируется в безответственной и инфантильной манере, добавил министр."Поэтому мы настойчиво отвергаем и осуждаем попытки НАТО нарушить баланс стабильности, спокойствия и мира в регионе и тем самым нарушить интересы всех граждан планеты, которые с большой тревогой наблюдают угрозы и высокопарные речи, говорящие о глубоком и сложном разногласии как об обыденной проблеме или какой-то чепухе", - сказал собеседник агентства.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220226/ottava-1775200426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, нато, украина, венесуэла