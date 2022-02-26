https://ria.ru/20220226/udar-1775217849.html

Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине

Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине - РИА Новости, 26.02.2022

Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине

ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил в субботу журналистам официальный... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:20

2022-02-26T09:20

2022-02-26T09:30

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.Он вновь подчеркнул, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/pomosch-1775212472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина