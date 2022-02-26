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Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине
Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине - РИА Новости, 26.02.2022
Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине
ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил в субботу журналистам официальный... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:20
2022-02-26T09:20
2022-02-26T09:30
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли ночью удар крылатыми ракетами морского и наземного базирования по военным объектам Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.Он вновь подчеркнул, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/pomosch-1775212472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
09:20 26.02.2022 (обновлено: 09:30 26.02.2022)
Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине
В Минобороны сообщили, что Россия ночью нанесла удар по военным объектам на Украине