https://ria.ru/20220226/transport-1775226972.html

РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России

РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России - РИА Новости, 26.02.2022

РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России

РЖД в субботу назначили шесть дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов Юга России, на завтра назначат... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:40

2022-02-26T10:40

2022-02-26T11:06

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. РЖД в субботу назначили шесть дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов Юга России, на завтра назначат ещё девять составов и 8 тысяч мест, сообщает компания."РЖД готовы предоставить сегодня 4800 дополнительных мест в поездах из городов Юга России, назначено шесть дополнительных поездов. Завтра будет предоставлено 8000 мест, и назначено девять дополнительных поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Там уточнили, что при необходимости РЖД готовы увеличить и этот объем. "Уже передислоцируем из других регионов свободный подвижной состав", - отметили в компании.Компания напоминает, что все билеты поступают в продажу по фиксированным ценам, а обслуживание пассажиров на вокзалах осуществляется в штатном режиме. Ведется постоянный контроль за количеством пассажиров и их распределением в залах ожидания, работают все комнаты длительного отдыха, комнаты матери и ребенка, открыты дополнительные билетные кассы по всей сети РЖД, а также увеличено количество дежурных у справочно-информационных терминалов.Как сообщалось в четверг, РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу были готовы предложить ещё около 5 тысяч мест.

https://ria.ru/20220226/rzhd-1775223947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ржд, москва