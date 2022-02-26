https://ria.ru/20220226/transport-1775226972.html
РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России
РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России - РИА Новости, 26.02.2022
РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России
РЖД в субботу назначили шесть дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов Юга России, на завтра назначат... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:40
2022-02-26T10:40
2022-02-26T11:06
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. РЖД в субботу назначили шесть дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов Юга России, на завтра назначат ещё девять составов и 8 тысяч мест, сообщает компания."РЖД готовы предоставить сегодня 4800 дополнительных мест в поездах из городов Юга России, назначено шесть дополнительных поездов. Завтра будет предоставлено 8000 мест, и назначено девять дополнительных поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Там уточнили, что при необходимости РЖД готовы увеличить и этот объем. "Уже передислоцируем из других регионов свободный подвижной состав", - отметили в компании.Компания напоминает, что все билеты поступают в продажу по фиксированным ценам, а обслуживание пассажиров на вокзалах осуществляется в штатном режиме. Ведется постоянный контроль за количеством пассажиров и их распределением в залах ожидания, работают все комнаты длительного отдыха, комнаты матери и ребенка, открыты дополнительные билетные кассы по всей сети РЖД, а также увеличено количество дежурных у справочно-информационных терминалов.Как сообщалось в четверг, РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу были готовы предложить ещё около 5 тысяч мест.
https://ria.ru/20220226/rzhd-1775223947.html
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РИА Новости
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общество, россия, ржд, москва
10:40 26.02.2022 (обновлено: 11:06 26.02.2022)
РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России
РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России