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РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России
РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России - РИА Новости, 26.02.2022
РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России
РЖД в субботу назначили шесть дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов Юга России, на завтра назначат... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:40
2022-02-26T11:06
общество
россия
ржд
москва
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. РЖД в субботу назначили шесть дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов Юга России, на завтра назначат ещё девять составов и 8 тысяч мест, сообщает компания."РЖД готовы предоставить сегодня 4800 дополнительных мест в поездах из городов Юга России, назначено шесть дополнительных поездов. Завтра будет предоставлено 8000 мест, и назначено девять дополнительных поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.Там уточнили, что при необходимости РЖД готовы увеличить и этот объем. "Уже передислоцируем из других регионов свободный подвижной состав", - отметили в компании.Компания напоминает, что все билеты поступают в продажу по фиксированным ценам, а обслуживание пассажиров на вокзалах осуществляется в штатном режиме. Ведется постоянный контроль за количеством пассажиров и их распределением в залах ожидания, работают все комнаты длительного отдыха, комнаты матери и ребенка, открыты дополнительные билетные кассы по всей сети РЖД, а также увеличено количество дежурных у справочно-информационных терминалов.Как сообщалось в четверг, РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу были готовы предложить ещё около 5 тысяч мест.
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Дарья Буймова
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60
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общество, россия, ржд, москва
10:40 26.02.2022 (обновлено: 11:06 26.02.2022)
 
РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России

РЖД назначили на субботу шесть дополнительных поездов из городов юга России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. РЖД в субботу назначили шесть дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тысячи дополнительных мест в поездах из городов Юга России, на завтра назначат ещё девять составов и 8 тысяч мест, сообщает компания.
"РЖД готовы предоставить сегодня 4800 дополнительных мест в поездах из городов Юга России, назначено шесть дополнительных поездов. Завтра будет предоставлено 8000 мест, и назначено девять дополнительных поездов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
Там уточнили, что при необходимости РЖД готовы увеличить и этот объем. "Уже передислоцируем из других регионов свободный подвижной состав", - отметили в компании.
Компания напоминает, что все билеты поступают в продажу по фиксированным ценам, а обслуживание пассажиров на вокзалах осуществляется в штатном режиме. Ведется постоянный контроль за количеством пассажиров и их распределением в залах ожидания, работают все комнаты длительного отдыха, комнаты матери и ребенка, открыты дополнительные билетные кассы по всей сети РЖД, а также увеличено количество дежурных у справочно-информационных терминалов.
Как сообщалось в четверг, РЖД 24 февраля организовали более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах из городов юга России в Москву, в пятницу были готовы предложить ещё около 5 тысяч мест.
Поезд - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
10:14
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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