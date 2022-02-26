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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/timoshenko-1775272063.html
Украинские СМИ опубликовали фото Тимошенко с автоматом
Украинские СМИ опубликовали фото Тимошенко с автоматом - РИА Новости, 26.02.2022
Украинские СМИ опубликовали фото Тимошенко с автоматом
Украинское издание Страна.ua опубликовало фотографию экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с автоматом в руках. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:10
2022-02-26T17:53
в мире
юлия тимошенко
обострение ситуации в днр и лнр
украина
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало фотографию экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с автоматом в руках.Экс-президент Украины Петр Порошенко появился ранее с автоматом Калашникова в эфире телеканала CNN."Юлия Тимошенко тоже с автоматом", - сообщается в подписи к фото в Telegram-канале издания.Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие на фоне операции РФ по демилитаризации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что жителям Киева уже выдали около 18 тысяч автоматов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, юлия тимошенко, украина, партия "батькивщина"
17:10 26.02.2022 (обновлено: 17:53 26.02.2022)
 
Украинские СМИ опубликовали фото Тимошенко с автоматом

Украинские СМИ опубликовали фото экс-премьера Юлии Тимошенко с автоматом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало фотографию экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с автоматом в руках.
Экс-президент Украины Петр Порошенко появился ранее с автоматом Калашникова в эфире телеканала CNN.
"Юлия Тимошенко тоже с автоматом", - сообщается в подписи к фото в Telegram-канале издания.
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие на фоне операции РФ по демилитаризации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что жителям Киева уже выдали около 18 тысяч автоматов.
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
00:52
В киевских магазинах опустели полки, сообщили СМИ
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Дублина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
16:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Дублине облили краской и сорвали герб с посольства России
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЮлия ТимошенкоУкраинаПартия "Батькивщина"
 
 
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