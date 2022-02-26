17:10 26.02.2022 (обновлено: 17:53 26.02.2022)
Украинские СМИ опубликовали фото Тимошенко с автоматом
Украинские СМИ опубликовали фото экс-премьера Юлии Тимошенко с автоматом
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинское издание Страна.ua опубликовало фотографию экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с автоматом в руках.
Экс-президент Украины Петр Порошенко появился ранее с автоматом Калашникова в эфире телеканала CNN.
"Юлия Тимошенко тоже с автоматом", - сообщается в подписи к фото в Telegram-канале издания.
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие на фоне операции РФ по демилитаризации Украины. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что жителям Киева уже выдали около 18 тысяч автоматов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Влада Копылова