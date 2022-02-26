17:49 26.02.2022 (обновлено: 17:56 26.02.2022)
В Тернопольской области ввели комендантский час
В Тернопольской области с 22.00 до 06.00 будет введен комендантский час
© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Тернопольской области Украины с 22.00 до 06.00 (23.00 до 07.00 мск) введен комендантский час, после 21.00 (22.00) в Тернополе будет выключено наружное освещение, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.
"Для безопасности граждан на территории Тернопольской области с сегодняшнего дня, 26 февраля, с 22:00 до 06:00 введен комендантский час. Также после 21: 00 в Тернополе будет выключено наружное освещение. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы!" - приводит его слова Telegram-канал Тернопольского горсовета.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Н. Макарова