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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/ternopol-1775276996.html
В Тернопольской области ввели комендантский час
В Тернопольской области ввели комендантский час - РИА Новости, 26.02.2022
В Тернопольской области ввели комендантский час
В Тернопольской области Украины с 22.00 до 06.00 (23.00 до 07.00 мск) введен комендантский час, после 21.00 (22.00) в Тернополе будет выключено наружное... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:49
2022-02-26T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
тернополь
тернопольская область
украина
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Тернопольской области Украины с 22.00 до 06.00 (23.00 до 07.00 мск) введен комендантский час, после 21.00 (22.00) в Тернополе будет выключено наружное освещение, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал."Для безопасности граждан на территории Тернопольской области с сегодняшнего дня, 26 февраля, с 22:00 до 06:00 введен комендантский час. Также после 21: 00 в Тернополе будет выключено наружное освещение. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы!" - приводит его слова Telegram-канал Тернопольского горсовета.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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тернополь, тернопольская область, украина
17:49 26.02.2022 (обновлено: 17:56 26.02.2022)
 
В Тернопольской области ввели комендантский час

В Тернопольской области с 22.00 до 06.00 будет введен комендантский час

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Тернопольской области Украины с 22.00 до 06.00 (23.00 до 07.00 мск) введен комендантский час, после 21.00 (22.00) в Тернополе будет выключено наружное освещение, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.
"Для безопасности граждан на территории Тернопольской области с сегодняшнего дня, 26 февраля, с 22:00 до 06:00 введен комендантский час. Также после 21: 00 в Тернополе будет выключено наружное освещение. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы!" - приводит его слова Telegram-канал Тернопольского горсовета.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 16:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Харьковской области ввели комендантский час
Опубликовано: Н. Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТернопольТернопольская областьУкраина
 
 
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