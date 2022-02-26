https://ria.ru/20220226/ternopol-1775276996.html

В Тернопольской области ввели комендантский час

В Тернопольской области ввели комендантский час - РИА Новости, 26.02.2022

В Тернопольской области ввели комендантский час

В Тернопольской области Украины с 22.00 до 06.00 (23.00 до 07.00 мск) введен комендантский час, после 21.00 (22.00) в Тернополе будет выключено наружное... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:49

2022-02-26T17:49

2022-02-26T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

тернополь

тернопольская область

украина

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В Тернопольской области Украины с 22.00 до 06.00 (23.00 до 07.00 мск) введен комендантский час, после 21.00 (22.00) в Тернополе будет выключено наружное освещение, сообщил мэр Тернополя Сергей Надал."Для безопасности граждан на территории Тернопольской области с сегодняшнего дня, 26 февраля, с 22:00 до 06:00 введен комендантский час. Также после 21: 00 в Тернополе будет выключено наружное освещение. Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы!" - приводит его слова Telegram-канал Тернопольского горсовета.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/chas-1775266930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тернополь, тернопольская область, украина