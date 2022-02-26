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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/swift-1775292864.html
В США и ЕС допустили отключение от SWIFT не всей России, пишут СМИ
В США и ЕС допустили отключение от SWIFT не всей России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
В США и ЕС допустили отключение от SWIFT не всей России, пишут СМИ
США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных банков и компаний, а не России в целом, могут также последовать дополнительные санкции в случае РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:06
2022-02-26T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
swift
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных банков и компаний, а не России в целом, могут также последовать дополнительные санкции в случае "взятия Киева", сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Байдена."Официальные лица США и их коллеги в ЕС продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети (SWIFT) отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики.... Один из чиновников администрации заявил, что дополнительные санкции, скорее всего, последуют, если Киев, осажденная украинская столица, падет. Но было неясно, будут ли они включать в себя отключение России от SWIFT или это может произойти раньше", - говорится в сообщении телеканала.Решение об отключении России от SWIFT может быть принято в течение нескольких дней, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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swift, санкции в отношении россии
20:06 26.02.2022 (обновлено: 20:22 26.02.2022)
 
В США и ЕС допустили отключение от SWIFT не всей России, пишут СМИ

CNN: в США и ЕС допустили отключения от SWIFT некоторых российских банков и компаний

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных банков и компаний, а не России в целом, могут также последовать дополнительные санкции в случае "взятия Киева", сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Байдена.
"Официальные лица США и их коллеги в ЕС продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети (SWIFT) отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики.... Один из чиновников администрации заявил, что дополнительные санкции, скорее всего, последуют, если Киев, осажденная украинская столица, падет. Но было неясно, будут ли они включать в себя отключение России от SWIFT или это может произойти раньше", - говорится в сообщении телеканала.
Решение об отключении России от SWIFT может быть принято в течение нескольких дней, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.
На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Офис банка Открытие в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 08:00
Не до SWIFT. Как российские банки работают под санкциями Запада
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРSWIFTСанкции в отношении России
 
 
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