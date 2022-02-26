https://ria.ru/20220226/swift-1775292864.html

В США и ЕС допустили отключение от SWIFT не всей России, пишут СМИ

В США и ЕС допустили отключение от SWIFT не всей России, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2022

В США и ЕС допустили отключение от SWIFT не всей России, пишут СМИ

США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных банков и компаний, а не России в целом, могут также последовать дополнительные санкции в случае РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:06

2022-02-26T20:06

2022-02-26T20:22

обострение ситуации в днр и лнр

swift

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных банков и компаний, а не России в целом, могут также последовать дополнительные санкции в случае "взятия Киева", сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Байдена."Официальные лица США и их коллеги в ЕС продолжают взвешивать варианты, включая санкции, направленные на отключение от сети (SWIFT) отдельных банков и юридических лиц, а не всей российской экономики.... Один из чиновников администрации заявил, что дополнительные санкции, скорее всего, последуют, если Киев, осажденная украинская столица, падет. Но было неясно, будут ли они включать в себя отключение России от SWIFT или это может произойти раньше", - говорится в сообщении телеканала.Решение об отключении России от SWIFT может быть принято в течение нескольких дней, сообщили ранее СМИ со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что отключение РФ от системы SWIFT остается на повестке санкций в связи с Украиной. Канада также выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775141226.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

swift, санкции в отношении россии