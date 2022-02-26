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Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT
Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT - РИА Новости, 26.02.2022
Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил Владимиру Зеленскому, что Рим "поддерживает и поддержит" европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:16
2022-02-26T14:26
италия
россия
украина
swift
в мире
владимир путин
втб
аэрофлот
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РИМ, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил Владимиру Зеленскому, что Рим "поддерживает и поддержит" европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT.Как отмечается в заявлении правительственного Дворца Киджи, Драги позвонил Зеленскому, чтобы "выразить солидарность и близость Италии к нему и украинскому народу перед лицом нападения России"."Премьер Драги подтвердил президенту Зеленскому, что Италия поддерживает и будет полностью поддерживать линию Евросоюза в отношении санкций против России, в том числе в рамках SWIFT", - говорится в сообщении пресс-службы руководства итальянского Совмина.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически заявляют, что могут отключить Россию от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html
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италия, россия, украина, swift, в мире, владимир путин, втб, аэрофлот, сбербанк россии, киев, северный поток — 2, евросоюз
14:16 26.02.2022 (обновлено: 14:26 26.02.2022)
 
Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT

Премьер Италии Драги заявил, что Рим поддерживает отключение России от SWIFT

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции на саммите G20 в Риме
Премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции на саммите G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Марио Драги во время пресс-конференции на саммите G20 в Риме
Читать ria.ru в
РИМ, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил Владимиру Зеленскому, что Рим "поддерживает и поддержит" европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT.
Как отмечается в заявлении правительственного Дворца Киджи, Драги позвонил Зеленскому, чтобы "выразить солидарность и близость Италии к нему и украинскому народу перед лицом нападения России".
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11:59
Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции
"Премьер Драги подтвердил президенту Зеленскому, что Италия поддерживает и будет полностью поддерживать линию Евросоюза в отношении санкций против России, в том числе в рамках SWIFT", - говорится в сообщении пресс-службы руководства итальянского Совмина.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически заявляют, что могут отключить Россию от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
ИталияРоссияУкраинаSWIFTВ миреВладимир ПутинВТБАэрофлотСбербанк РоссииКиевСеверный поток — 2Евросоюз
 
 
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