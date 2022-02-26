https://ria.ru/20220226/swift-1775251464.html
Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT
Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT - РИА Новости, 26.02.2022
Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил Владимиру Зеленскому, что Рим "поддерживает и поддержит" европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:16
2022-02-26T14:16
2022-02-26T14:26
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РИМ, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил Владимиру Зеленскому, что Рим "поддерживает и поддержит" европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT.Как отмечается в заявлении правительственного Дворца Киджи, Драги позвонил Зеленскому, чтобы "выразить солидарность и близость Италии к нему и украинскому народу перед лицом нападения России"."Премьер Драги подтвердил президенту Зеленскому, что Италия поддерживает и будет полностью поддерживать линию Евросоюза в отношении санкций против России, в том числе в рамках SWIFT", - говорится в сообщении пресс-службы руководства итальянского Совмина.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически заявляют, что могут отключить Россию от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, украина, swift, в мире, владимир путин, втб, аэрофлот, сбербанк россии, киев, северный поток — 2, евросоюз
14:16 26.02.2022 (обновлено: 14:26 26.02.2022)
Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT
Премьер Италии Драги заявил, что Рим поддерживает отключение России от SWIFT