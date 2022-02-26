https://ria.ru/20220226/swift-1775251464.html

Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT

Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT - РИА Новости, 26.02.2022

Премьер Италии заявил, что поддерживает отключение России от SWIFT

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил Владимиру Зеленскому, что Рим "поддерживает и поддержит" европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:16

2022-02-26T14:16

2022-02-26T14:26

италия

россия

украина

swift

в мире

владимир путин

втб

аэрофлот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757118348_0:594:2583:2047_1920x0_80_0_0_bebe23a0880a0580cfadc2a70b4025fd.jpg

РИМ, 26 фев - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил Владимиру Зеленскому, что Рим "поддерживает и поддержит" европейскую линию по санкциям против РФ, включая отключение России от системы международных банковских переводов SWIFT.Как отмечается в заявлении правительственного Дворца Киджи, Драги позвонил Зеленскому, чтобы "выразить солидарность и близость Италии к нему и украинскому народу перед лицом нападения России"."Премьер Драги подтвердил президенту Зеленскому, что Италия поддерживает и будет полностью поддерживать линию Евросоюза в отношении санкций против России, в том числе в рамках SWIFT", - говорится в сообщении пресс-службы руководства итальянского Совмина.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции, первые из которых появились еще в 2014 году. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически заявляют, что могут отключить Россию от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775239725.html

италия

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

италия, россия, украина, swift, в мире, владимир путин, втб, аэрофлот, сбербанк россии, киев, северный поток — 2, евросоюз