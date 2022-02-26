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Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению России от SWIFT
Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению России от SWIFT - РИА Новости, 26.02.2022
Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению России от SWIFT
Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть практически полная поддержка стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, и выразил надежду, что Германии и Венгрии... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T13:39
2022-02-26T13:44
санкции в отношении россии
в мире
украина
владимир зеленский
россия
swift
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть практически полная поддержка стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, и выразил надежду, что Германии и Венгрии "хватит мужества" поддержать это решение."Уже имеем практически полную поддержку стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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санкции в отношении россии, в мире, украина, владимир зеленский, россия, swift
13:39 26.02.2022 (обновлено: 13:44 26.02.2022)
 
Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению России от SWIFT

Зеленский надеется, что Германия и Венгрия поддержат отключение России от SWIFT

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть практически полная поддержка стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, и выразил надежду, что Германии и Венгрии "хватит мужества" поддержать это решение.
"Уже имеем практически полную поддержку стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 04:00
Эксперт объяснил, почему США не отключают Россию от SWIFT
Опубликовано: Влада Копылова
 
Санкции в отношении РоссииВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияSWIFT
 
 
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