13:39 26.02.2022 (обновлено: 13:44 26.02.2022)
Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению России от SWIFT
Зеленский надеется, что Германия и Венгрия поддержат отключение России от SWIFT
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть практически полная поддержка стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, и выразил надежду, что Германии и Венгрии "хватит мужества" поддержать это решение.
"Уже имеем практически полную поддержку стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Влада Копылова