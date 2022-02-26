https://ria.ru/20220226/swift-1775247061.html

Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению России от SWIFT

Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению России от SWIFT - РИА Новости, 26.02.2022

Зеленский заявил о почти полной поддержке ЕС по отключению России от SWIFT

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть практически полная поддержка стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, и выразил надежду, что Германии и Венгрии... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T13:39

2022-02-26T13:39

2022-02-26T13:44

санкции в отношении россии

в мире

украина

владимир зеленский

россия

swift

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть практически полная поддержка стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, и выразил надежду, что Германии и Венгрии "хватит мужества" поддержать это решение."Уже имеем практически полную поддержку стран ЕС по поводу отключения РФ от SWIFT, надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение", - сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220225/otklyuchenie-1774935864.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, в мире, украина, владимир зеленский, россия, swift