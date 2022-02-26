Зеленский заявил, что Макрон поддержал отключение России от SWIFT
Владимир Зеленский заявил, что Макрон поддержал отключение России от SWIFT
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и утверждает, что французский президент поддержал отключение России от SWIFT и санкции против президента России Владимира Путина.
"Только что позвонил Эммануэль Макрон... Поддержано отключение (России - ред.) от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонительным вооружением", - написал Зеленский в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Максим Горбачев