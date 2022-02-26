Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/swift-1775194492.html
Канада выступает за отключение России от SWIFT
Канада выступает за отключение России от SWIFT - РИА Новости, 26.02.2022
Канада выступает за отключение России от SWIFT
Канада выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T01:01
2022-02-26T01:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
санкции в отношении россии
канада
джастин трюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_365cb3ca28740fc7528e3e74dd709051.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Канада выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Я подтверждаю поддержку Канадой отключения России от системы платежей SWIFT – критической части глобальной банковской системы", - сказал он в телеобращении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/swift-1775166752.html
россия
украина
донбасс
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Павел Стуков
Павел Стуков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_48cc58dcc354f5da9b171b0c213e0b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, канада, джастин трюдо, swift
01:01 26.02.2022
 
Канада выступает за отключение России от SWIFT

Премьер-министр Трюдо: Канада выступает за отключение России от SWIFT

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Канада выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Я подтверждаю поддержку Канадой отключения России от системы платежей SWIFT – критической части глобальной банковской системы", - сказал он в телеобращении.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Джонсон призвал лидеров НАТО срочно принять меры по SWIFT против России
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассСанкции в отношении РоссииКанадаДжастин ТрюдоSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала