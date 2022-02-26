Канада выступает за отключение России от SWIFT
Премьер-министр Трюдо: Канада выступает за отключение России от SWIFT
© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Канада выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Я подтверждаю поддержку Канадой отключения России от системы платежей SWIFT – критической части глобальной банковской системы", - сказал он в телеобращении.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Павел Стуков