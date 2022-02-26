https://ria.ru/20220226/swift-1775194492.html

Канада выступает за отключение России от SWIFT

Канада выступает за отключение России от SWIFT - РИА Новости, 26.02.2022

Канада выступает за отключение России от SWIFT

Канада выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T01:01

2022-02-26T01:01

2022-02-26T01:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

канада

джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Канада выступает за отключение России от системы банковских сообщений SWIFT из-за событий на Украине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Я подтверждаю поддержку Канадой отключения России от системы платежей SWIFT – критической части глобальной банковской системы", - сказал он в телеобращении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/swift-1775166752.html

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украина

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, канада, джастин трюдо, swift