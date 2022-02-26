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Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт - РИА Новости, 26.02.2022
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер, об этом свидетельствуют данные сайта Marine Traffic. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:40
2022-02-26T14:40
в мире
ла-манш
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер, об этом свидетельствуют данные сайта Marine Traffic.Согласно данным сайта, отслеживающего передвижения судов, сухогруз находится у причала в порту Булонь-сюр-Мер на севере Франции.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.По данным французских СМИ, судно носит название Baltic Leader.
https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775248876.html
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, ла-манш
14:40 26.02.2022
 
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт

Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкПролив Ла-Манш
Пролив Ла-Манш - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Пролив Ла-Манш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер, об этом свидетельствуют данные сайта Marine Traffic.
Согласно данным сайта, отслеживающего передвижения судов, сухогруз находится у причала в порту Булонь-сюр-Мер на севере Франции.
Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.
По данным французских СМИ, судно носит название Baltic Leader.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
13:58
Перехваченное в Ла-Манше российское судно имело разрешение, сообщили СМИ
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреЛа-Манш
 
 
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