https://ria.ru/20220226/sukhogruz-1775254764.html
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт - РИА Новости, 26.02.2022
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер, об этом свидетельствуют данные сайта Marine Traffic. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:40
2022-02-26T14:40
2022-02-26T14:40
в мире
ла-манш
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер, об этом свидетельствуют данные сайта Marine Traffic.Согласно данным сайта, отслеживающего передвижения судов, сухогруз находится у причала в порту Булонь-сюр-Мер на севере Франции.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.По данным французских СМИ, судно носит название Baltic Leader.
https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775248876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ла-манш
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт
Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер