https://ria.ru/20220226/sukhogruz-1775254764.html

Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт

Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт - РИА Новости, 26.02.2022

Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт

Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер, об этом свидетельствуют данные сайта Marine Traffic. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:40

2022-02-26T14:40

2022-02-26T14:40

в мире

ла-манш

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз прибыл в порт города Булонь-сюр-Мер, об этом свидетельствуют данные сайта Marine Traffic.Согласно данным сайта, отслеживающего передвижения судов, сухогруз находится у причала в порту Булонь-сюр-Мер на севере Франции.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.По данным французских СМИ, судно носит название Baltic Leader.

https://ria.ru/20220226/frantsiya-1775248876.html

ла-манш

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ла-манш