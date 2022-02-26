https://ria.ru/20220226/sudno-1775259566.html

Посольство России пообещало защитить моряков задержанного во Франции судна

Посольство России пообещало защитить моряков задержанного во Франции судна - РИА Новости, 26.02.2022

Посольство России пообещало защитить моряков задержанного во Франции судна

Россия примет меры для защиты моряков с задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России во... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:17

2022-02-26T15:17

2022-02-26T15:28

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия примет меры для защиты моряков с задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России во Франции."Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков", - сказали в дипмиссии.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз Baltic leader задержан утром в субботу в проливе Ла-Манш. На борту судна находится экипаж в составе 19 человек. Формальной причиной его задержания был назван таможенный досмотр.

https://ria.ru/20220226/sudno-1775258782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, франция, россия