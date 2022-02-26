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Посольство России пообещало защитить моряков задержанного во Франции судна
Посольство России пообещало защитить моряков задержанного во Франции судна - РИА Новости, 26.02.2022
Посольство России пообещало защитить моряков задержанного во Франции судна
Россия примет меры для защиты моряков с задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России во... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:17
2022-02-26T15:28
в мире
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россия
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия примет меры для защиты моряков с задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России во Франции."Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков", - сказали в дипмиссии.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз Baltic leader задержан утром в субботу в проливе Ла-Манш. На борту судна находится экипаж в составе 19 человек. Формальной причиной его задержания был назван таможенный досмотр.
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Давид Андриясов
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в мире, франция, россия
15:17 26.02.2022 (обновлено: 15:28 26.02.2022)
 
Посольство России пообещало защитить моряков задержанного во Франции судна

Посольство России направит ноту протеста в МИД Франции из-за задержания судна в Ла-Манше

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Париже
Здание посольства Российской Федерации в Париже - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание посольства Российской Федерации в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия примет меры для защиты моряков с задержанного в Ла-Манше российского сухогруза Baltic leader, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства России во Франции.
"Посольство направит ноту протеста в МИД Франции и предпримет необходимые меры для защиты прав и интересов российских моряков", - сказали в дипмиссии.
Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз Baltic leader задержан утром в субботу в проливе Ла-Манш. На борту судна находится экипаж в составе 19 человек. Формальной причиной его задержания был назван таможенный досмотр.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
15:10
Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер
Опубликовано: Давид Андриясов
 
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