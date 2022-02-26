https://ria.ru/20220226/sudno-1775258782.html

Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер

Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер - РИА Новости, 26.02.2022

Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер

Французские корабли береговой охраны сопроводили задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили РИА Новости в посольстве РФ РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:10

2022-02-26T15:10

2022-02-26T15:25

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские корабли береговой охраны сопроводили задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже."По информации Посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз "Baltic leader". Его экипаж составляет 19 человек", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.Отмечается, что два катера береговой охраны сопроводили судно до порта французского города Булонь-Сюр-Мер.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.

https://ria.ru/20220129/rybaki-1770087304.html

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Давид Андриясов

в мире, франция, россия