https://ria.ru/20220226/sudno-1775258782.html
Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер
Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер - РИА Новости, 26.02.2022
Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер
Французские корабли береговой охраны сопроводили задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили РИА Новости в посольстве РФ РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:10
2022-02-26T15:10
2022-02-26T15:25
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские корабли береговой охраны сопроводили задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже."По информации Посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз "Baltic leader". Его экипаж составляет 19 человек", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.Отмечается, что два катера береговой охраны сопроводили судно до порта французского города Булонь-Сюр-Мер.Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.
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в мире, франция, россия
15:10 26.02.2022 (обновлено: 15:25 26.02.2022)
Задержанное в Ла-Манше российское судно сопроводили до порта Булонь-сюр-Мер
Береговая охрана Франции сопроводила задержанное российское судно до порта Булонь-сюр-Мер
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские корабли береговой охраны сопроводили задержанный в проливе Ла-Манш российский сухогруз до порта Булонь-Сюр-Мер, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже.
"По информации Посольства России в Париже, 26 февраля в 07:00 в территориальных водах Франции в районе городе Булонь-Сюр-Мер был задержан российский сухогруз "Baltic leader". Его экипаж составляет 19 человек", - сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Отмечается, что два катера береговой охраны сопроводили судно до порта французского города Булонь-Сюр-Мер.
Ранее посольство РФ во Франции сообщило РИА Новости, что российский сухогруз задержан в проливе Ла-Манш, консульский отдел связался с французскими властями с целью получения разъяснений.