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Сталкер проник в дом Гарри Стайлса

Сталкер проник в дом Гарри Стайлса - РИА Новости, 26.02.2022

Сталкер проник в дом Гарри Стайлса

28-летний сталкер Пабло Тарасага-Ореро проник в дом певца Гарри Стайлса. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:48

2022-02-26T00:48

2022-02-26T00:48

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. 28-летний сталкер Пабло Тарасага-Ореро проник в дом певца Гарри Стайлса. Об этом сообщает Daily Mail. Он также напал на домработницу поп-звезды и разбил дорогую вазу. В марте 2019 году музыкант предложил бездомному Пабло денег, чтобы тот мог переночевать в отеле, и купил еду. "Я подумал, что это грустно, что кто-то такой молодой спит на автобусной остановке, когда на улице холодно. Мне было его жалко", — Daily Mail цитирует Стайлса.Молодой человек стал одержим исполнителем. Тарасага-Ореро месяцы ночевал под его окнами, подкладывал письма в почтовый ящик, а в мае пытался схватить во время пробежки. Преследования продолжались и в соцсетях. В том же году суд запретил сталкеру приближаться к музыканту ближе чем на 250 метров. Однако Тарасага-Ореро летом прошлого года нарушил запретительный ордер — написал сообщение Стайлсу в микроблоге. Он вновь предстал перед судом, но был оправдан.

https://ria.ru/20210315/gremmi-1601189806.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, гарри стайлс, знаменитости, стиль жизни