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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Сталкер проник в дом Гарри Стайлса
Сталкер проник в дом Гарри Стайлса - РИА Новости, 26.02.2022
Сталкер проник в дом Гарри Стайлса
28-летний сталкер Пабло Тарасага-Ореро проник в дом певца Гарри Стайлса. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:48
2022-02-26T00:48
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. 28-летний сталкер Пабло Тарасага-Ореро проник в дом певца Гарри Стайлса. Об этом сообщает Daily Mail. Он также напал на домработницу поп-звезды и разбил дорогую вазу. В марте 2019 году музыкант предложил бездомному Пабло денег, чтобы тот мог переночевать в отеле, и купил еду. "Я подумал, что это грустно, что кто-то такой молодой спит на автобусной остановке, когда на улице холодно. Мне было его жалко", — Daily Mail цитирует Стайлса.Молодой человек стал одержим исполнителем. Тарасага-Ореро месяцы ночевал под его окнами, подкладывал письма в почтовый ящик, а в мае пытался схватить во время пробежки. Преследования продолжались и в соцсетях. В том же году суд запретил сталкеру приближаться к музыканту ближе чем на 250 метров. Однако Тарасага-Ореро летом прошлого года нарушил запретительный ордер — написал сообщение Стайлсу в микроблоге. Он вновь предстал перед судом, но был оправдан.
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новости культуры, музыка, гарри стайлс, знаменитости, стиль жизни
00:48 26.02.2022
 
Сталкер проник в дом Гарри Стайлса

Сталкер проник в дом Гарри Стайлса и напал на домработницу

© AP Photo / Chris PizzelloБританский певец Гарри Стайлс получивший премию "Грэмми" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение" на 63-й ежегодной церемонии вручения премии
Британский певец Гарри Стайлс получивший премию Грэмми в категории Лучшее сольное поп-исполнение на 63-й ежегодной церемонии вручения премии - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© AP Photo / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. 28-летний сталкер Пабло Тарасага-Ореро проник в дом певца Гарри Стайлса. Об этом сообщает Daily Mail.
Он также напал на домработницу поп-звезды и разбил дорогую вазу.
В марте 2019 году музыкант предложил бездомному Пабло денег, чтобы тот мог переночевать в отеле, и купил еду.
"Я подумал, что это грустно, что кто-то такой молодой спит на автобусной остановке, когда на улице холодно. Мне было его жалко", — Daily Mail цитирует Стайлса.
Молодой человек стал одержим исполнителем. Тарасага-Ореро месяцы ночевал под его окнами, подкладывал письма в почтовый ящик, а в мае пытался схватить во время пробежки. Преследования продолжались и в соцсетях. В том же году суд запретил сталкеру приближаться к музыканту ближе чем на 250 метров. Однако Тарасага-Ореро летом прошлого года нарушил запретительный ордер — написал сообщение Стайлсу в микроблоге. Он вновь предстал перед судом, но был оправдан.
Британский певец Гарри Стайлс выступает в прямом эфире 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта 2021, 05:25Культура
Гарри Стайлс завоевал "Грэмми" за песню в стиле "поп"
Опубликовано: Елена Громова
 
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