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Сталкер проник в дом Гарри Стайлса
Сталкер проник в дом Гарри Стайлса - РИА Новости, 26.02.2022
Сталкер проник в дом Гарри Стайлса
28-летний сталкер Пабло Тарасага-Ореро проник в дом певца Гарри Стайлса. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:48
2022-02-26T00:48
2022-02-26T00:48
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. 28-летний сталкер Пабло Тарасага-Ореро проник в дом певца Гарри Стайлса. Об этом сообщает Daily Mail. Он также напал на домработницу поп-звезды и разбил дорогую вазу. В марте 2019 году музыкант предложил бездомному Пабло денег, чтобы тот мог переночевать в отеле, и купил еду. "Я подумал, что это грустно, что кто-то такой молодой спит на автобусной остановке, когда на улице холодно. Мне было его жалко", — Daily Mail цитирует Стайлса.Молодой человек стал одержим исполнителем. Тарасага-Ореро месяцы ночевал под его окнами, подкладывал письма в почтовый ящик, а в мае пытался схватить во время пробежки. Преследования продолжались и в соцсетях. В том же году суд запретил сталкеру приближаться к музыканту ближе чем на 250 метров. Однако Тарасага-Ореро летом прошлого года нарушил запретительный ордер — написал сообщение Стайлсу в микроблоге. Он вновь предстал перед судом, но был оправдан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, гарри стайлс, знаменитости, стиль жизни
Сталкер проник в дом Гарри Стайлса
Сталкер проник в дом Гарри Стайлса и напал на домработницу
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
28-летний сталкер Пабло Тарасага-Ореро проник в дом певца Гарри Стайлса. Об этом сообщает
Daily Mail.
Он также напал на домработницу поп-звезды и разбил дорогую вазу.
В марте 2019 году музыкант предложил бездомному Пабло денег, чтобы тот мог переночевать в отеле, и купил еду.
"Я подумал, что это грустно, что кто-то такой молодой спит на автобусной остановке, когда на улице холодно. Мне было его жалко", — Daily Mail цитирует Стайлса.
Молодой человек стал одержим исполнителем. Тарасага-Ореро месяцы ночевал под его окнами, подкладывал письма в почтовый ящик, а в мае пытался схватить во время пробежки. Преследования продолжались и в соцсетях. В том же году суд запретил сталкеру приближаться к музыканту ближе чем на 250 метров. Однако Тарасага-Ореро летом прошлого года нарушил запретительный ордер — написал сообщение Стайлсу в микроблоге. Он вновь предстал перед судом, но был оправдан.
Опубликовано: Елена Громова