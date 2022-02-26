https://ria.ru/20220226/struma-1775211911.html

Глава ФЕОР призвал отдельно освещать гибель корабля "Струма" в 1941 году

Глава ФЕОР призвал отдельно освещать гибель корабля "Струма" в 1941 году - РИА Новости, 26.02.2022

Глава ФЕОР призвал отдельно освещать гибель корабля "Струма" в 1941 году

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что историю затопления корабля "Струма" с еврейскими беженцами во... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T08:08

2022-02-26T08:08

2022-02-26T17:42

общество

стамбул

холокост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145502/33/1455023388_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6ecfec717e4a365371d326058b220409.jpg

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что историю затопления корабля "Струма" с еврейскими беженцами во время Второй мировой войны необходимо отдельно освещать во время рассказа о холокосте.В Черном море 80 лет назад был потоплен корабль "Струма" с еврейскими беженцами, 767 пассажиров которого, еврейских беженцев, погибли, 103 из них были детьми. Спасся только один человек. Беженцы пытались эвакуироваться в Палестину, находящуюся в то время под британским управлением, но их не пустили британские власти. Существует несколько версий гибели судна, но ни одна из них до сих пор не подтверждена."Гибель такого количества невинных людей — это ужасающая трагедия. Семьсот шестьдесят семь жертв можно было бы избежать, если бы люди, которые принимали решения относительно судьбы беженцев, находившихся на судне, руководствовались принципами гуманности и сострадания. Безусловно, это событие требует пристального внимания историков, а также отдельного освещения в рамках рассказа о геноциде во время Второй мировой войны", — сказал Борода РИА Новости.Участь последнего рейса "Струмы", отметил он, известна от ее выхода из Констанцы вплоть до ее вывода из берегов Стамбула в открытое море, где она была предоставлена на произвол судьбы с обрубленным якорным канатом. По словам раввина, существует множество версий того, что произошло дальше, а расследования и экспедиции предпринимались до 2000-х годов — но ни одна из версий не была подтверждена, и все еще имеют место только предположения, неточности и несовпадения. "Поэтому выносить какие-либо однозначные заключения невозможно", — заключил он.

https://ria.ru/20220218/kholokost-1773423387.html

https://ria.ru/20220127/kholokost-1769861652.html

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, стамбул, холокост