https://ria.ru/20220226/struma-1775211911.html
Глава ФЕОР призвал отдельно освещать гибель корабля "Струма" в 1941 году
Глава ФЕОР призвал отдельно освещать гибель корабля "Струма" в 1941 году - РИА Новости, 26.02.2022
Глава ФЕОР призвал отдельно освещать гибель корабля "Струма" в 1941 году
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что историю затопления корабля "Струма" с еврейскими беженцами во... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T08:08
2022-02-26T08:08
2022-02-26T17:42
общество
стамбул
холокост
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что историю затопления корабля "Струма" с еврейскими беженцами во время Второй мировой войны необходимо отдельно освещать во время рассказа о холокосте.В Черном море 80 лет назад был потоплен корабль "Струма" с еврейскими беженцами, 767 пассажиров которого, еврейских беженцев, погибли, 103 из них были детьми. Спасся только один человек. Беженцы пытались эвакуироваться в Палестину, находящуюся в то время под британским управлением, но их не пустили британские власти. Существует несколько версий гибели судна, но ни одна из них до сих пор не подтверждена."Гибель такого количества невинных людей — это ужасающая трагедия. Семьсот шестьдесят семь жертв можно было бы избежать, если бы люди, которые принимали решения относительно судьбы беженцев, находившихся на судне, руководствовались принципами гуманности и сострадания. Безусловно, это событие требует пристального внимания историков, а также отдельного освещения в рамках рассказа о геноциде во время Второй мировой войны", — сказал Борода РИА Новости.Участь последнего рейса "Струмы", отметил он, известна от ее выхода из Констанцы вплоть до ее вывода из берегов Стамбула в открытое море, где она была предоставлена на произвол судьбы с обрубленным якорным канатом. По словам раввина, существует множество версий того, что произошло дальше, а расследования и экспедиции предпринимались до 2000-х годов — но ни одна из версий не была подтверждена, и все еще имеют место только предположения, неточности и несовпадения. "Поэтому выносить какие-либо однозначные заключения невозможно", — заключил он.
https://ria.ru/20220218/kholokost-1773423387.html
https://ria.ru/20220127/kholokost-1769861652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, стамбул, холокост
08:08 26.02.2022 (обновлено: 17:42 26.02.2022)
Глава ФЕОР призвал отдельно освещать гибель корабля "Струма" в 1941 году
Глава ФЕОР Борода призвал отдельно освещать гибель "Струмы" во время рассказа о холокосте
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода заявил РИА Новости, что историю затопления корабля "Струма" с еврейскими беженцами во время Второй мировой войны необходимо отдельно освещать во время рассказа о холокосте.
В Черном море 80 лет назад был потоплен корабль "Струма" с еврейскими беженцами, 767 пассажиров которого, еврейских беженцев, погибли, 103 из них были детьми. Спасся только один человек. Беженцы пытались эвакуироваться в Палестину, находящуюся в то время под британским управлением, но их не пустили британские власти. Существует несколько версий гибели судна, но ни одна из них до сих пор не подтверждена.
"Гибель такого количества невинных людей — это ужасающая трагедия. Семьсот шестьдесят семь жертв можно было бы избежать, если бы люди, которые принимали решения относительно судьбы беженцев, находившихся на судне, руководствовались принципами гуманности и сострадания. Безусловно, это событие требует пристального внимания историков, а также отдельного освещения в рамках рассказа о геноциде во время Второй мировой войны", — сказал Борода РИА Новости.
Участь последнего рейса "Струмы", отметил он, известна от ее выхода из Констанцы вплоть до ее вывода из берегов Стамбула
в открытое море, где она была предоставлена на произвол судьбы с обрубленным якорным канатом. По словам раввина, существует множество версий того, что произошло дальше, а расследования и экспедиции предпринимались до 2000-х годов — но ни одна из версий не была подтверждена, и все еще имеют место только предположения, неточности и несовпадения. "Поэтому выносить какие-либо однозначные заключения невозможно", — заключил он.
Опубликовано: Дарья Буймова