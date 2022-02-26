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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/stinger-1775240232.html
Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger
Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger - РИА Новости, 26.02.2022
Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger
Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T12:44
2022-02-26T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нидерланды
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на глав МИД и минобороны страны.Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос Киева Нидерландам о военной помощи.Stinger - американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. Ракета имеет инфракрасное наведение и может использоваться против самолетов и вертолетов на расстоянии от 0,5 до 5 километров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html
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в мире, нидерланды, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:44 26.02.2022
 
Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger

Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки

© REUTERS / Valentyn OgirenkoГруз, включающий переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger
Груз, включающий переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Груз, включающий переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на глав МИД и минобороны страны.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос Киева Нидерландам о военной помощи.
Stinger - американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. Ракета имеет инфракрасное наведение и может использоваться против самолетов и вертолетов на расстоянии от 0,5 до 5 километров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
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По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНидерландыУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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