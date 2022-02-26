https://ria.ru/20220226/stinger-1775240232.html

Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger

Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger - РИА Новости, 26.02.2022

Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger

Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T12:44

2022-02-26T12:44

2022-02-26T12:44

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ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на глав МИД и минобороны страны.Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос Киева Нидерландам о военной помощи.Stinger - американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. Ракета имеет инфракрасное наведение и может использоваться против самолетов и вертолетов на расстоянии от 0,5 до 5 километров.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775209594.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нидерланды, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр