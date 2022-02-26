Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger
Нидерланды направят Украине двести зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки
Груз, включающий переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 фев - РИА Новости. Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger в кратчайшие сроки, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на глав МИД и минобороны страны.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос Киева Нидерландам о военной помощи.
Stinger - американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. Ракета имеет инфракрасное наведение и может использоваться против самолетов и вертолетов на расстоянии от 0,5 до 5 километров.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова