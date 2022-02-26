https://ria.ru/20220226/sputnik-1775254645.html

Сайт Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам

Сайт Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам - РИА Новости, 26.02.2022

Сайт Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам

Сайт новостного агентства Sputnik доступен в Молдавии по новым адресам, сообщила редакция агентства. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:40

2022-02-26T14:40

2022-02-26T14:44

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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Сайт новостного агентства Sputnik доступен в Молдавии по новым адресам, сообщила редакция агентства.Редакция Sputnik Молдавия ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта."Сайты Sputnik Молдова снова работают и доступны по новым адресам. Сегодня власти Молдовы объявили (https://t.me/sputniklive/31614) о прекращении работы сайта агентства с 26 февраля "из-за решения службы информации и безопасности". Но так просто - не получится", - сообщила редакция агентства в Telegram-канале.Доступ на сайте агентства возможен по следующим адресам: ru.md.sputniknews.com,, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com. На связи также остается Telegram-канал агентства.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность. Также режим ЧП дает властям право контролировать распространение информации в СМИ. Служба информации и безопасности призывает всех администраторов сайтов в Молдавии немедленно удалить недостоверные статьи/информацию об эскалации ситуации в Украине, а также сообщения, разжигающие ненависть, массовые беспорядки или войну, в том числе в период с 23 по 24 февраля.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html

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Станислав Ванд

в мире, молдавия, sputnik молдова, владимир путин, россия, украина