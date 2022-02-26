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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220226/sputnik-1775254645.html
Сайт Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам
Сайт Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам - РИА Новости, 26.02.2022
Сайт Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам
Сайт новостного агентства Sputnik доступен в Молдавии по новым адресам, сообщила редакция агентства. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:40
2022-02-26T14:44
медиавойны
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sputnik молдова
владимир путин
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украина
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Сайт новостного агентства Sputnik доступен в Молдавии по новым адресам, сообщила редакция агентства.Редакция Sputnik Молдавия ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта."Сайты Sputnik Молдова снова работают и доступны по новым адресам. Сегодня власти Молдовы объявили (https://t.me/sputniklive/31614) о прекращении работы сайта агентства с 26 февраля "из-за решения службы информации и безопасности". Но так просто - не получится", - сообщила редакция агентства в Telegram-канале.Доступ на сайте агентства возможен по следующим адресам: ru.md.sputniknews.com,, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com. На связи также остается Telegram-канал агентства.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность. Также режим ЧП дает властям право контролировать распространение информации в СМИ. Служба информации и безопасности призывает всех администраторов сайтов в Молдавии немедленно удалить недостоверные статьи/информацию об эскалации ситуации в Украине, а также сообщения, разжигающие ненависть, массовые беспорядки или войну, в том числе в период с 23 по 24 февраля.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html
https://ria.ru/20220223/rt-1774551293.html
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в мире, молдавия, sputnik молдова, владимир путин, россия, украина
14:40 26.02.2022 (обновлено: 14:44 26.02.2022)
 
Сайт Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам

Сайт агентства Sputnik в Молдавии стал доступен по новым адресам

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Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Сайт новостного агентства Sputnik доступен в Молдавии по новым адресам, сообщила редакция агентства.
Редакция Sputnik Молдавия ранее сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта.
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"Сайты Sputnik Молдова снова работают и доступны по новым адресам. Сегодня власти Молдовы объявили (https://t.me/sputniklive/31614) о прекращении работы сайта агентства с 26 февраля "из-за решения службы информации и безопасности". Но так просто - не получится", - сообщила редакция агентства в Telegram-канале.
Доступ на сайте агентства возможен по следующим адресам: ru.md.sputniknews.com,, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com. На связи также остается Telegram-канал агентства.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине и угроз безопасности Молдавии. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии постановила, что провайдеры должны будут блокировать доступ к сайтам, распространяющим дезинформацию, затрагивающую национальную безопасность. Также режим ЧП дает властям право контролировать распространение информации в СМИ. Служба информации и безопасности призывает всех администраторов сайтов в Молдавии немедленно удалить недостоверные статьи/информацию об эскалации ситуации в Украине, а также сообщения, разжигающие ненависть, массовые беспорядки или войну, в том числе в период с 23 по 24 февраля.
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В RT прокомментировали слова Джонсона о пересмотре лицензии на вещание
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Опубликовано: Станислав Ванд
 
МедиавойныВ миреМолдавияSputnik МолдоваВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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