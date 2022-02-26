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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220226/sputnik-1775226676.html
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта - РИА Новости, 26.02.2022
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта
Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:36
2022-02-26T10:58
медиавойны
sputnik молдова
молдавия
в мире
миа "россия сегодня"
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МОСКВА/КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта."Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии - на молдавском, русском и румынском языках", - сообщили в редакции Sputnik Moldova.Ранее Служба информации и безопасности на своём сайте опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik."26 февраля директор Службы информации и безопасности издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, порталы www.sputnik.md и www.gagauznews.md подлежат блокировке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБ.
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Влада Копылова
Влада Копылова
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sputnik молдова, молдавия, в мире, миа "россия сегодня"
10:36 26.02.2022 (обновлено: 10:58 26.02.2022)
 
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта

Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта с 26 февраля

© РИА НовостиСтудия информационного агентства Sputnik
Студия информационного агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости
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МОСКВА/КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта.
"Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии - на молдавском, русском и румынском языках", - сообщили в редакции Sputnik Moldova.
Ранее Служба информации и безопасности на своём сайте опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik.
"26 февраля директор Службы информации и безопасности издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, порталы www.sputnik.md и www.gagauznews.md подлежат блокировке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБ.
Глава ДНР Денис Пушилин выступает на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 14:31
Youtube заблокировал аккаунт главы ДНР
Опубликовано: Влада Копылова
 
МедиавойныSputnik МолдоваМолдавияВ миреМИА "Россия сегодня"
 
 
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