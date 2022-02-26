https://ria.ru/20220226/sputnik-1775226676.html
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта - РИА Новости, 26.02.2022
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта
Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:36
2022-02-26T10:36
2022-02-26T10:58
медиавойны
sputnik молдова
молдавия
в мире
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МОСКВА/КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта."Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии - на молдавском, русском и румынском языках", - сообщили в редакции Sputnik Moldova.Ранее Служба информации и безопасности на своём сайте опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik."26 февраля директор Службы информации и безопасности издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, порталы www.sputnik.md и www.gagauznews.md подлежат блокировке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБ.
https://ria.ru/20220223/dnr-1774534216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik молдова, молдавия, в мире, миа "россия сегодня"
10:36 26.02.2022 (обновлено: 10:58 26.02.2022)
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта с 26 февраля
МОСКВА/КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта.
"Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии - на молдавском, русском и румынском языках", - сообщили в редакции Sputnik Moldova.
Ранее Служба информации и безопасности на своём сайте опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik.
"26 февраля директор Службы информации и безопасности издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, порталы www.sputnik.md и www.gagauznews.md подлежат блокировке", - говорится в сообщении
, опубликованном на сайте СБ.
Опубликовано: Влада Копылова