https://ria.ru/20220226/sputnik-1775226676.html

Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта

Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта - РИА Новости, 26.02.2022

Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление о прекращении работы сайта

Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:36

2022-02-26T10:36

2022-02-26T10:58

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МОСКВА/КИШИНЕВ, 26 фев - РИА Новости. Редакция Sputnik Молдавия сообщила РИА Новости, что получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта."Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии - на молдавском, русском и румынском языках", - сообщили в редакции Sputnik Moldova.Ранее Служба информации и безопасности на своём сайте опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik."26 февраля директор Службы информации и безопасности издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, порталы www.sputnik.md и www.gagauznews.md подлежат блокировке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБ.

https://ria.ru/20220223/dnr-1774534216.html

молдавия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

sputnik молдова, молдавия, в мире, миа "россия сегодня"