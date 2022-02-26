18:20 26.02.2022 (обновлено: 18:26 26.02.2022)
Россия продолжила спецоперацию после отказа Киева от переговоров
Минобороны: российская операция продолжилась после отказа Киева от переговоров
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. После отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Опубликовано: Наталья Макарова