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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/spetsoperatsiya-1775280232.html
Россия продолжила спецоперацию после отказа Киева от переговоров
Россия продолжила спецоперацию после отказа Киева от переговоров - РИА Новости, 26.02.2022
Россия продолжила спецоперацию после отказа Киева от переговоров
После отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T18:20
2022-02-26T18:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. После отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - заявил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
18:20 26.02.2022 (обновлено: 18:26 26.02.2022)
 
Россия продолжила спецоперацию после отказа Киева от переговоров

Минобороны: российская операция продолжилась после отказа Киева от переговоров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. После отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид на центр Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 16:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе президента Украины объяснили отказ Киева от переговоров
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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