https://ria.ru/20220226/spetsoperatsiya-1775280232.html

Россия продолжила спецоперацию после отказа Киева от переговоров

Россия продолжила спецоперацию после отказа Киева от переговоров - РИА Новости, 26.02.2022

Россия продолжила спецоперацию после отказа Киева от переговоров

После отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T18:20

2022-02-26T18:20

2022-02-26T18:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. После отказа киевской стороны от переговоров все подразделения получили приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - заявил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/peregovory-1775266834.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков