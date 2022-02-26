https://ria.ru/20220226/smi-1775276411.html

Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ

Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ - РИА Новости, 26.02.2022

Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ

России следует вводить ответные симметричные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T17:44

2022-02-26T17:44

2022-02-26T17:50

россия

андрей климов

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России следует вводить ответные симметричные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Нам следует вводить ответные симметричные, адресные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ", - сказал Климов.Он отметил, что у исполнительной власти есть соответствующие полномочия.

https://ria.ru/20220226/evs-1775269307.html

россия

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2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, андрей климов, в мире