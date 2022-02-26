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Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ
Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ
России следует вводить ответные симметричные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:44
2022-02-26T17:50
россия
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России следует вводить ответные симметричные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Нам следует вводить ответные симметричные, адресные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ", - сказал Климов.Он отметил, что у исполнительной власти есть соответствующие полномочия.
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Петр Попадюк
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россия, андрей климов, в мире
17:44 26.02.2022 (обновлено: 17:50 26.02.2022)
 
Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ

Сенатор Климов призвал вводить меры против стран, блокировавших работу российских СМИ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России следует вводить ответные симметричные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Нам следует вводить ответные симметричные, адресные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ", - сказал Климов.
Он отметил, что у исполнительной власти есть соответствующие полномочия.
Останкинская телебашня - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 16:34
ВГТРК, Первый канал и Радиодом "Останкино" выходят из ЕВС
Опубликовано: Петр Попадюк
 
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