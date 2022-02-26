https://ria.ru/20220226/smi-1775276411.html
Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ
Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ - РИА Новости, 26.02.2022
Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ
России следует вводить ответные симметричные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T17:44
2022-02-26T17:44
2022-02-26T17:50
россия
андрей климов
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. России следует вводить ответные симметричные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ, заявил РИА Новости в субботу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Нам следует вводить ответные симметричные, адресные меры в отношении стран, которые блокируют работу российских СМИ", - сказал Климов.Он отметил, что у исполнительной власти есть соответствующие полномочия.
https://ria.ru/20220226/evs-1775269307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей климов, в мире
17:44 26.02.2022 (обновлено: 17:50 26.02.2022)
Сенатор призвал вводить меры против стран, блокировавших российские СМИ
Сенатор Климов призвал вводить меры против стран, блокировавших работу российских СМИ