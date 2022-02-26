Сайт RT получил метку "false" от Facebook
Сайт Russia Today вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна
Офис RT в Москве
МОСКВА. 26 фев - РИА Новости. Сайт RT вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском".
Согласно сообщению, издание предполагает, что метка получена за заметку на сайте о том, что военные ВСУ добровольно сдались в районе острова Змеиный в Черном море. Однако в Telegram-канале отметили, что в ней - официальная информация от Минобороны РФ.
"Ложной эту информацию посчитал StopFake - украинский сайт, с которым сотрудничает Facebook в плане проверки данных. И даже прикладывает ссылку на украинский сайт: там пишут, что военные не сдавались", - говорится в сообщении.
Также в сообщении напоминается, что Генпрокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть причастной к нарушению прав и свобод граждан России. Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа в Facebook.
Ранее RT сообщал, что Facebook пометил текстовую трансляцию по ситуации в Донбассе как ложную. Тогда не уточнялось, что конкретно алгоритмы соцсети посчитали ложным, при этом телеканал публиковал официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН.
Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.
Опубликовано: Павел Стуков