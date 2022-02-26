Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/smi-1775193364.html
Сайт RT получил метку "false" от Facebook
Сайт RT получил метку "false" от Facebook - РИА Новости, 26.02.2022
Сайт RT получил метку "false" от Facebook
Сайт RT вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском". РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T00:46
2022-02-26T00:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
facebook
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150880/70/1508807058_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef0cdf058a89008e0bbc417b23a58d2d.jpg
МОСКВА. 26 фев - РИА Новости. Сайт RT вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском".Согласно сообщению, издание предполагает, что метка получена за заметку на сайте о том, что военные ВСУ добровольно сдались в районе острова Змеиный в Черном море. Однако в Telegram-канале отметили, что в ней - официальная информация от Минобороны РФ."Ложной эту информацию посчитал StopFake - украинский сайт, с которым сотрудничает Facebook в плане проверки данных. И даже прикладывает ссылку на украинский сайт: там пишут, что военные не сдавались", - говорится в сообщении.Также в сообщении напоминается, что Генпрокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть причастной к нарушению прав и свобод граждан России. Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа в Facebook.Ранее RT сообщал, что Facebook пометил текстовую трансляцию по ситуации в Донбассе как ложную. Тогда не уточнялось, что конкретно алгоритмы соцсети посчитали ложным, при этом телеканал публиковал официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН.Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/rt-1775116354.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Павел Стуков
Павел Стуков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150880/70/1508807058_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c43fd7140bc034613c2375f5dea76b03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, facebook, россия
00:46 26.02.2022
 
Сайт RT получил метку "false" от Facebook

Сайт Russia Today вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис RT в Москве
Офис RT в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Офис RT в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА. 26 фев - РИА Новости. Сайт RT вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском".
Согласно сообщению, издание предполагает, что метка получена за заметку на сайте о том, что военные ВСУ добровольно сдались в районе острова Змеиный в Черном море. Однако в Telegram-канале отметили, что в ней - официальная информация от Минобороны РФ.
"Ложной эту информацию посчитал StopFake - украинский сайт, с которым сотрудничает Facebook в плане проверки данных. И даже прикладывает ссылку на украинский сайт: там пишут, что военные не сдавались", - говорится в сообщении.
Также в сообщении напоминается, что Генпрокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть причастной к нарушению прав и свобод граждан России. Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа в Facebook.
Ранее RT сообщал, что Facebook пометил текстовую трансляцию по ситуации в Донбассе как ложную. Тогда не уточнялось, что конкретно алгоритмы соцсети посчитали ложным, при этом телеканал публиковал официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:35
Финский телеоператор Elisa уберет канал RT из пакета программ
Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреFacebookРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала