https://ria.ru/20220226/smi-1775193364.html

Сайт RT получил метку "false" от Facebook

Сайт RT получил метку "false" от Facebook - РИА Новости, 26.02.2022

Сайт RT получил метку "false" от Facebook

Сайт RT вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском". РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T00:46

2022-02-26T00:46

2022-02-26T00:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

facebook

россия

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МОСКВА. 26 фев - РИА Новости. Сайт RT вновь получил метку "false" от Facebook, причина непонятна, сообщается в Telegram-аккаунте "RT на русском".Согласно сообщению, издание предполагает, что метка получена за заметку на сайте о том, что военные ВСУ добровольно сдались в районе острова Змеиный в Черном море. Однако в Telegram-канале отметили, что в ней - официальная информация от Минобороны РФ."Ложной эту информацию посчитал StopFake - украинский сайт, с которым сотрудничает Facebook в плане проверки данных. И даже прикладывает ссылку на украинский сайт: там пишут, что военные не сдавались", - говорится в сообщении.Также в сообщении напоминается, что Генпрокуратура по согласованию с МИД признала соцсеть причастной к нарушению прав и свобод граждан России. Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа в Facebook.Ранее RT сообщал, что Facebook пометил текстовую трансляцию по ситуации в Донбассе как ложную. Тогда не уточнялось, что конкретно алгоритмы соцсети посчитали ложным, при этом телеканал публиковал официальную информацию Минобороны РФ, заявления украинских властей, сообщения лидеров европейских стран, ЕС и ООН.Ранее сообщалось, что интернет-компания Meta Platforms, в которую входит социальная сеть, не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ из-за ограничения официальных аккаунтов четырех российских СМИ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/rt-1775116354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, facebook, россия