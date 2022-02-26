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Аэропорт Шереметьево проверили после сообщений о "минировании"
Аэропорт Шереметьево проверили после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 26.02.2022
Аэропорт Шереметьево проверили после сообщений о "минировании"
Столичный аэропорт Шереметьево проверяли после анонимного сообщения о "минировании", угроза оказалась ложной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:15
2022-02-26T15:15
происшествия
москва
шереметьево (аэропорт)
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Столичный аэропорт Шереметьево проверяли после анонимного сообщения о "минировании", угроза оказалась ложной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе минирования", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что территорию проверяют, аэропорт работает штатно.Позднее источник добавил, что угроза оказалась ложной. "Аэропорт проверен, вызов ложный", - заявил собеседник агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), россия
15:15 26.02.2022
 
Аэропорт Шереметьево проверили после сообщений о "минировании"

Аэропорт Шереметьево проверили после сообщений о "минировании", угрозы нет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры у табло вылетов в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Столичный аэропорт Шереметьево проверяли после анонимного сообщения о "минировании", угроза оказалась ложной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе минирования", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что территорию проверяют, аэропорт работает штатно.
Позднее источник добавил, что угроза оказалась ложной. "Аэропорт проверен, вызов ложный", - заявил собеседник агентства.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 13:06Туризм
В Шереметьево пассажиры пытаются поменять билеты
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ПроисшествияМоскваШереметьево (аэропорт)Россия
 
 
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