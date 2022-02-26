https://ria.ru/20220226/sheremetevo-1775259047.html

Аэропорт Шереметьево проверили после сообщений о "минировании"

Аэропорт Шереметьево проверили после сообщений о "минировании" - РИА Новости, 26.02.2022

Аэропорт Шереметьево проверили после сообщений о "минировании"

Столичный аэропорт Шереметьево проверяли после анонимного сообщения о "минировании", угроза оказалась ложной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:15

2022-02-26T15:15

2022-02-26T15:15

происшествия

москва

шереметьево (аэропорт)

россия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Столичный аэропорт Шереметьево проверяли после анонимного сообщения о "минировании", угроза оказалась ложной, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе минирования", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что территорию проверяют, аэропорт работает штатно.Позднее источник добавил, что угроза оказалась ложной. "Аэропорт проверен, вызов ложный", - заявил собеседник агентства.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220224/sheremetevo-1774709366.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), россия