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Сакральный оберег – зачем казаки носили серьгу в ухе

Сакральный оберег – зачем казаки носили серьгу в ухе - РИА Новости, 26.02.2022

Сакральный оберег – зачем казаки носили серьгу в ухе

Серьга в ухе – не простое украшение, которым щеголяли бравые казаки. Оно имело сакральный смысл, было оберегом. А по тому, в каком ухе серьга, можно было узнать РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:00

2022-02-26T10:00

2022-02-26T10:00

российское казачество

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Серьга в ухе – не простое украшение, которым щеголяли бравые казаки. Оно имело сакральный смысл, было оберегом. А по тому, в каком ухе серьга, можно было узнать семейный статус воина. Откуда пошла эта традиция и актуальна ли она сейчас – в нашем материале.Казачья традиция с египетскими корнямиПо словам верховного атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николая Дьяконова, эта традиция пришла из древних времен: "В разное время у разных народов серьга означала и социальный статус, и признак воина. Первые упоминания дошли до нас из Древнего Египта, где окружение фараона носило серьгу в одном ухе, в Римской империи – серьгу носили рабы".В Древней Руси это была традиция со времен князя Святослава или первых дружин Рюрика – украшение носили, демонстрируя принадлежность к воинскому братству, отметил Николай Дьяконов.У донских казаков серьга стала уже не просто талисманом, а определяла семейный статус, добавил атаман.Знак для атаманаНе каждый казак мог носить такое украшение, рассказал политолог, советник верховного атамана СКВРиЗ Антон Бредихин: "Серьга в левом ухе означала, что это единственный сын, в правом – последний мужчина в роду. Если же серьги были в обоих ушах, то значит казак был вообще единственным ребенком у родителей, не имел даже сестер".Таких воинов атаман старался поберечь, держал при штабе, старался не отправлять в опасный бой. Но, конечно же, это не было жестким правилом, а лишь рекомендацией на усмотрение предводителя, да и сами казаки не прятались от битв, подчеркнул Бредихин.И эта традиция стала возрождаться. Казак Дмитрий Терский носит серьгу в левом ухе, так как он единственный сын."На самом деле все это работает и сегодня. Я воевал. И в одном из боев мне надо было десантироваться в самый обстреливаемый участок. И тут командир роты крикнул мой позывной: “Монах, – и добавил, – казак”. Отвечаю: ”Я”. И он отправил меня на другую позицию, менее подверженную обстрелу. Тогда в пылу боя я не сообразил, почему. Потом понял – берегли", – рассказал Дмитрий.Актуальный символ или жертва модыДмитрий Терский считает, что носить серьгу в ухе актуально в казачьей среде. "А пирсинг, который я вижу, конечно, вызывает недоумение", – сказал он.Антон Бредихин также отметил, что повсеместное ношение серег является отражением "нездоровой тенденции", так как стирает исконный смысл этой традиции.Николай Дьяконов в свою очередь подчеркнул, что лично видел, что молодые казаки стали носить серьги, вкладывая в это четкий смысл."Это очень прискорбно – лучше бы они не были последними сыновьями. Если я вижу молодого казака с серьгой, и он мне говорит, что после него никого нет, я ругаюсь, чтобы заводили потомство и сыновей было побольше", – заключил верховный атаман СКВРиЗ.

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Алина Курамшина

Алина Курамшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

российское казачество, россия