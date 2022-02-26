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Сакральный оберег – зачем казаки носили серьгу в ухе
Сакральный оберег – зачем казаки носили серьгу в ухе - РИА Новости, 26.02.2022
Сакральный оберег – зачем казаки носили серьгу в ухе
Серьга в ухе – не простое украшение, которым щеголяли бравые казаки. Оно имело сакральный смысл, было оберегом. А по тому, в каком ухе серьга, можно было узнать РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:00
2022-02-26T10:00
2022-02-26T10:00
российское казачество
российское казачество
россия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Серьга в ухе – не простое украшение, которым щеголяли бравые казаки. Оно имело сакральный смысл, было оберегом. А по тому, в каком ухе серьга, можно было узнать семейный статус воина. Откуда пошла эта традиция и актуальна ли она сейчас – в нашем материале.Казачья традиция с египетскими корнямиПо словам верховного атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николая Дьяконова, эта традиция пришла из древних времен: "В разное время у разных народов серьга означала и социальный статус, и признак воина. Первые упоминания дошли до нас из Древнего Египта, где окружение фараона носило серьгу в одном ухе, в Римской империи – серьгу носили рабы".В Древней Руси это была традиция со времен князя Святослава или первых дружин Рюрика – украшение носили, демонстрируя принадлежность к воинскому братству, отметил Николай Дьяконов.У донских казаков серьга стала уже не просто талисманом, а определяла семейный статус, добавил атаман.Знак для атаманаНе каждый казак мог носить такое украшение, рассказал политолог, советник верховного атамана СКВРиЗ Антон Бредихин: "Серьга в левом ухе означала, что это единственный сын, в правом – последний мужчина в роду. Если же серьги были в обоих ушах, то значит казак был вообще единственным ребенком у родителей, не имел даже сестер".Таких воинов атаман старался поберечь, держал при штабе, старался не отправлять в опасный бой. Но, конечно же, это не было жестким правилом, а лишь рекомендацией на усмотрение предводителя, да и сами казаки не прятались от битв, подчеркнул Бредихин.И эта традиция стала возрождаться. Казак Дмитрий Терский носит серьгу в левом ухе, так как он единственный сын."На самом деле все это работает и сегодня. Я воевал. И в одном из боев мне надо было десантироваться в самый обстреливаемый участок. И тут командир роты крикнул мой позывной: “Монах, – и добавил, – казак”. Отвечаю: ”Я”. И он отправил меня на другую позицию, менее подверженную обстрелу. Тогда в пылу боя я не сообразил, почему. Потом понял – берегли", – рассказал Дмитрий.Актуальный символ или жертва модыДмитрий Терский считает, что носить серьгу в ухе актуально в казачьей среде. "А пирсинг, который я вижу, конечно, вызывает недоумение", – сказал он.Антон Бредихин также отметил, что повсеместное ношение серег является отражением "нездоровой тенденции", так как стирает исконный смысл этой традиции.Николай Дьяконов в свою очередь подчеркнул, что лично видел, что молодые казаки стали носить серьги, вкладывая в это четкий смысл."Это очень прискорбно – лучше бы они не были последними сыновьями. Если я вижу молодого казака с серьгой, и он мне говорит, что после него никого нет, я ругаюсь, чтобы заводили потомство и сыновей было побольше", – заключил верховный атаман СКВРиЗ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, россия
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Серьга в ухе – не простое украшение, которым щеголяли бравые казаки. Оно имело сакральный смысл, было оберегом. А по тому, в каком ухе серьга, можно было узнать семейный статус воина. Откуда пошла эта традиция и актуальна ли она сейчас – в нашем материале.
Казачья традиция с египетскими корнями
По словам верховного атамана Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николая Дьяконова, эта традиция пришла из древних времен: "В разное время у разных народов серьга означала и социальный статус, и признак воина. Первые упоминания дошли до нас из Древнего Египта, где окружение фараона носило серьгу в одном ухе, в Римской империи – серьгу носили рабы".
В Древней Руси это была традиция со времен князя Святослава или первых дружин Рюрика – украшение носили, демонстрируя принадлежность к воинскому братству, отметил Николай Дьяконов.
"Изначально это относилось к языческим обрядам – чтобы никто в душу не залез, чтобы плохое слово не нашептали. Позже трансформировалось в символ воина, который защищен не только доспехами и оружием, но и внутренним оберегом", – подчеркнул он.
У донских казаков серьга стала уже не просто талисманом, а определяла семейный статус, добавил атаман.
Знак для атамана
Не каждый казак мог носить такое украшение, рассказал политолог, советник верховного атамана СКВРиЗ Антон Бредихин: "Серьга в левом ухе означала, что это единственный сын, в правом – последний мужчина в роду. Если же серьги были в обоих ушах, то значит казак был вообще единственным ребенком у родителей, не имел даже сестер".
Таких воинов атаман старался поберечь, держал при штабе, старался не отправлять в опасный бой. Но, конечно же, это не было жестким правилом, а лишь рекомендацией на усмотрение предводителя, да и сами казаки не прятались от битв, подчеркнул Бредихин.
И эта традиция стала возрождаться. Казак Дмитрий Терский носит серьгу в левом ухе, так как он единственный сын.
"На самом деле все это работает и сегодня. Я воевал. И в одном из боев мне надо было десантироваться в самый обстреливаемый участок. И тут командир роты крикнул мой позывной: “Монах, – и добавил, – казак”. Отвечаю: ”Я”. И он отправил меня на другую позицию, менее подверженную обстрелу. Тогда в пылу боя я не сообразил, почему. Потом понял – берегли", – рассказал Дмитрий.
Актуальный символ или жертва моды
Дмитрий Терский считает, что носить серьгу в ухе актуально в казачьей среде. "А пирсинг, который я вижу, конечно, вызывает недоумение", – сказал он.
Антон Бредихин также отметил, что повсеместное ношение серег является отражением "нездоровой тенденции", так как стирает исконный смысл этой традиции.
"Многие молодые люди носят серьги, считают это элементом моды. Это все крайне негативно отражается на понятии “серьга”. Многие казаки сейчас серьгу и не носят из-за того, что текущие тренды резко понижают статус серьги как элемента традиционной жизни, традиционного образа жизни", – отметил он.
Николай Дьяконов в свою очередь подчеркнул, что лично видел, что молодые казаки стали носить серьги, вкладывая в это четкий смысл.
"Это очень прискорбно – лучше бы они не были последними сыновьями. Если я вижу молодого казака с серьгой, и он мне говорит, что после него никого нет, я ругаюсь, чтобы заводили потомство и сыновей было побольше", – заключил верховный атаман СКВРиЗ.