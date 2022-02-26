20:55 26.02.2022 (обновлено: 09:01 27.02.2022)
Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России
Президент США Байден: альтернативой санкциям против России стала бы новая мировая война
Президент США Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало "третьей мировой войны".
"У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это", — сказал Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале.
"Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе — в особенности в долгосрочной", — добавил американский президент.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Тоноян