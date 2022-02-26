https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775296641.html

Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России

Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России - РИА Новости, 27.02.2022

Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-26T20:55

2022-02-26T20:55

2022-02-27T09:01

политика

россия

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санкции

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало "третьей мировой войны".Он подчеркнул, что события на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем."Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе — в особенности в долгосрочной", — добавил американский президент.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/pomosch-1775209128.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сша, санкции