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Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России
Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России - РИА Новости, 27.02.2022
Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России
Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-26T20:55
2022-02-27T09:01
политика
россия
сша
санкции
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало "третьей мировой войны".Он подчеркнул, что события на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем."Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе — в особенности в долгосрочной", — добавил американский президент.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/pomosch-1775209128.html
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политика, россия, сша, санкции
20:55 26.02.2022 (обновлено: 09:01 27.02.2022)
 
Байден рассказал об "альтернативе" масштабным санкциям против России

Президент США Байден: альтернативой санкциям против России стала бы новая мировая война

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало "третьей мировой войны".

"У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это", — сказал Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале.

Он подчеркнул, что события на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем.
"Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе — в особенности в долгосрочной", — добавил американский президент.
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Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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