https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775287409.html
В Минске рассказали о контактах с Москвой по вопросу санкций Запада
В Минске рассказали о контактах с Москвой по вопросу санкций Запада - РИА Новости, 26.02.2022
В Минске рассказали о контактах с Москвой по вопросу санкций Запада
Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что ведомства Белоруссии и России контактируют по вопросам вводимых Западом санкций и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T19:22
2022-02-26T19:22
2022-02-26T19:22
россия
минск
белоруссия
санкции
санкции в отношении россии
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МИНСК, 26 фев – РИА Новости. Замглавы администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что ведомства Белоруссии и России контактируют по вопросам вводимых Западом санкций и принимаемых мер реагирования на них."Учитывая, что информация о санкциях в отношении России поступает практически в режиме нон-стоп, естественно, обрабатывается на уровне российских ведомств, какой-то реакцией на эти решения они делятся с нашими министрами, руководителями", - сказал Крутой в интервью YouTube-каналу "Главный. Тур" в субботу, отвечая на вопрос о контактах между странами на фоне вводимых Западом санкций из-за российской военной операции на Украине."В контакте с коллегами из Москвы (находятся – ред.) руководители наших ведомств, коллеги на уровне правительства, в первую очередь те, которые работают по конкретным кейсам и предприятиям", - сказал он."Такой контакт происходит ежедневно, безусловно, идет обмен информацией и всякими решениями. Прямой контакт в этом плане", - добавил Крутой.Вместе с тем он заявил, что Минск не запрашивал у России экстренной экономической помощи в связи с последними событиями.
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263464.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, белоруссия, санкции, санкции в отношении россии
В Минске рассказали о контактах с Москвой по вопросу санкций Запада
Администрация Лукашенко: Минск и Москва контактируют по вопросу санкций и реакции на них