https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263039.html
Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле
Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.02.2022
Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле
Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:43
2022-02-26T15:43
2022-02-26T15:52
россия
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились", - сказал он журналистам.Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Зампредседателя также отметил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775233675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции в отношении россии, экономика
15:43 26.02.2022 (обновлено: 15:52 26.02.2022)
Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно