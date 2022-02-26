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Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле
Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.02.2022
Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле
Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T15:43
2022-02-26T15:52
россия
санкции в отношении россии
экономика
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились", - сказал он журналистам.Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Зампредседателя также отметил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".
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россия, санкции в отношении россии, экономика
15:43 26.02.2022 (обновлено: 15:52 26.02.2022)
 
Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились", - сказал он журналистам.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Зампредседателя также отметил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
11:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции
Опубликовано: Влада Копылова
 
РоссияСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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