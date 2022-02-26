https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775263039.html

Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле

Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле - РИА Новости, 26.02.2022

Россия готовилась к санкциям Запада заблаговременно, заявили в Кремле

Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T15:43

2022-02-26T15:43

2022-02-26T15:52

россия

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Санкции весьма серьезные. Санкции, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились", - сказал он журналистам.Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против РФ. Зампредседателя также отметил, что "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775233675.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, санкции в отношении россии, экономика