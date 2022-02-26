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Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции
Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции - РИА Новости, 26.02.2022
Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T11:59
2022-02-26T13:25
политика
владимир колокольцев
михаил мишустин
владимир путин
россия
украина
донбасс
евросоюз
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против России."Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".Политик не исключил возможность разрыва диалога по стратегической стабильности и отказа от связанных с этим процессом международных соглашений.По словам Медведева, "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".Кроме того, зампредседателя Совбеза предрек консолидацию власти, управленческих элит и граждан из-за санкций, предупредив Запад: "Ждите".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Как ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. Также введены широкие экономические рестрикции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Дарья Буймова
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политика, владимир колокольцев, михаил мишустин, владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз
11:59 26.02.2022 (обновлено: 13:25 26.02.2022)
 
Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции

Замглавы СБ Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против России.
"Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
Политик не исключил возможность разрыва диалога по стратегической стабильности и отказа от связанных с этим процессом международных соглашений.

"Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключенный мною с Б. Обамой и продленный В. В. Путиным с действующим главой США. Зачем он теперь, в таких-то условиях, тем более подписанный подсанкционными лицами?" — говорится в записи.

По словам Медведева, "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".
Кроме того, зампредседателя Совбеза предрек консолидацию власти, управленческих элит и граждан из-за санкций, предупредив Запад: "Ждите".
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В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Как ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. Также введены широкие экономические рестрикции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.
Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины.
Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
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Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ПолитикаВладимир КолокольцевМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассЕвросоюз
 
 
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