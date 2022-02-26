https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234331.html

Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции

Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции - РИА Новости, 26.02.2022

Медведев пригрозил пересмотром отношений странам, которые ввели санкции

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:59

2022-02-26T11:59

2022-02-26T13:25

политика

владимир колокольцев

михаил мишустин

владимир путин

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донбасс

евросоюз

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил о возможности окончательного пересмотра отношений со странами, которые ввели санкции против России."Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".Политик не исключил возможность разрыва диалога по стратегической стабильности и отказа от связанных с этим процессом международных соглашений.По словам Медведева, "пора закрывать посольства на амбарные замки, а контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику".Кроме того, зампредседателя Совбеза предрек консолидацию власти, управленческих элит и граждан из-за санкций, предупредив Запад: "Ждите".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Владимира Колокольцева и Сергея Иванова. Как ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов. Также введены широкие экономические рестрикции, которые касаются преимущественно банковского сектора, крупных бизнесменов и государственных чиновников.Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик после их просьбы о помощи, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции, задачи которой — демилитаризация и денацификация Украины. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В российском Министерстве обороны позднее подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/makron-1775234681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир колокольцев, михаил мишустин, владимир путин, россия, украина, донбасс, евросоюз