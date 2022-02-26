11:52 26.02.2022 (обновлено: 12:02 26.02.2022)
Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции
Зампред Совбеза Медведев: санкции против России вводят из-за политической импотенции
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции - миф и фикция, их принимают от политической импотенции из-за неспособности изменить курс России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я – гражданин России. И этим всё сказано. Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".
В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Станислав Ванд