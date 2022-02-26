https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775233675.html

Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции

Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции - РИА Новости, 26.02.2022

Медведев назвал санкции против России признаком политической импотенции

Санкции - миф и фикция, их принимают от политической импотенции из-за неспособности изменить курс России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T11:52

2022-02-26T11:52

2022-02-26T12:02

дмитрий медведев

россия

обострение ситуации в днр и лнр

владимир колокольцев

михаил мишустин

владимир путин

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции - миф и фикция, их принимают от политической импотенции из-за неспособности изменить курс России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Полагаю, что всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи. Мне вот глубоко безразличны эти широко разрекламированные ограничения прав за границей. Можно и строже сказать, но воздержусь. Я – гражданин России. И этим всё сказано. Ну а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".В субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775234594.html

https://ria.ru/20220226/otvet-1775233876.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

дмитрий медведев, россия, владимир колокольцев, михаил мишустин, владимир путин, украина, донбасс, евросоюз