https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775216669.html

Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас

Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас - РИА Новости, 26.02.2022

Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас

Санкции в отношении руководства РФ свидетельствуют о том, что санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T09:13

2022-02-26T09:13

2022-02-26T09:13

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

владимир путин

лондон

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции в отношении руководства РФ свидетельствуют о том, что санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов."То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан", - заявил Клишас.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220226/evrosoyuz-1775199053.html

лондон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, лондон, евросоюз, в мире