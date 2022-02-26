https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775216669.html
Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас
Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас - РИА Новости, 26.02.2022
Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас
Санкции в отношении руководства РФ свидетельствуют о том, что санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил РИА Новости председатель комитета Совета... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T09:13
2022-02-26T09:13
2022-02-26T09:13
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
владимир путин
лондон
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Санкции в отношении руководства РФ свидетельствуют о том, что санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров включены в список ограничительных мер Евросоюза, Лондон ранее ввел санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов."То, что ряд стран Запада в санкционном угаре перешли к эффектным, но, как они и сами признают, символическим жестам, говорит о том, что их санкционный инструментарий исчерпан", - заявил Клишас.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220226/evrosoyuz-1775199053.html
лондон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, лондон, евросоюз, в мире
Санкционный инструментарий Запада исчерпан, заявил Клишас
Сенатор Клишас: санкции против руководства России говорят о том, что инструмент исчерпан