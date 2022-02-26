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Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС

Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС - РИА Новости, 26.02.2022

Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:58

2022-02-26T02:58

2022-02-26T06:12

обострение ситуации в днр и лнр

жозеп боррель

донецкая народная республика

луганская народная республика

евросоюз

в мире

дмитрий певцов

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Как отмечается в документе, Певцов попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

жозеп боррель, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, в мире, дмитрий певцов