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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775202046.html
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС - РИА Новости, 26.02.2022
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:58
2022-02-26T06:12
обострение ситуации в днр и лнр
жозеп боррель
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
в мире
дмитрий певцов
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Как отмечается в документе, Певцов попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Павел Стуков
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жозеп боррель, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, в мире, дмитрий певцов
02:58 26.02.2022 (обновлено: 06:12 26.02.2022)
 
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов внесен в санкционный список Евросоюза

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Певцов
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Дмитрий Певцов
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Как отмечается в документе, Певцов попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЖозеп БоррельДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзВ миреДмитрий Певцов
 
 
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