https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775202046.html
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС - РИА Новости, 26.02.2022
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:58
2022-02-26T02:58
2022-02-26T06:12
обострение ситуации в днр и лнр
жозеп боррель
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
в мире
дмитрий певцов
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов включен в список ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Как отмечается в документе, Певцов попал под санкции в связи с тем, что проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, в мире, дмитрий певцов
02:58 26.02.2022 (обновлено: 06:12 26.02.2022)
Актер Дмитрий Певцов внесен в санкционный список ЕС
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов внесен в санкционный список Евросоюза