https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775201760.html

ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК

ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК - РИА Новости, 26.02.2022

ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК

Евросоюз добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и Объединенную судостроительную корпорацию, говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:55

2022-02-26T02:55

2022-02-26T04:02

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

украина

новороссийск

россия

аэрофлот

втб

сбербанк россии

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и Объединенную судостроительную корпорацию, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Новые ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО "Севмаш".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775199240.html

украина

новороссийск

россия

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Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

владимир путин, украина, новороссийск, россия, аэрофлот, втб, сбербанк россии, северный поток — 2, ржд