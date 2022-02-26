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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775201760.html
ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК
ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК - РИА Новости, 26.02.2022
ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК
Евросоюз добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и Объединенную судостроительную корпорацию, говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:55
2022-02-26T04:02
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
новороссийск
россия
аэрофлот
втб
сбербанк россии
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и Объединенную судостроительную корпорацию, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Новые ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО "Севмаш".Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
новороссийск
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Павел Стуков
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владимир путин, украина, новороссийск, россия, аэрофлот, втб, сбербанк россии, северный поток — 2, ржд
02:55 26.02.2022 (обновлено: 04:02 26.02.2022)
 
ЕС добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и ОСК

Евросоюз добавил в санкционные списки компании Камаз, РЖД, Совкомфлот и ОСК

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНовые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Евросоюз добавил в санкционные списки "КамАЗ", РЖД, Совкомфлот и Объединенную судостроительную корпорацию, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Новые ограничения вводятся также в отношении порта в Новороссийске, Ростеха и ПО "Севмаш".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Цех ракетно-космического центра Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
02:18
ЕС ввел санкции против Ростеха, "Иркута", РЖД и других предприятий
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинУкраинаНовороссийскРоссияАэрофлотВТБСбербанк РоссииСеверный поток — 2РЖД
 
 
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