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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775199477.html
ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии
ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2022
ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии
Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны этой страны Андрей Жук включены... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:21
2022-02-26T02:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
жозеп боррель
украина
евросоюз
белоруссия
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны этой страны Андрей Жук включены в список ограничительных мер ЕС, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Как отмечается в документе, санкции вводятся в связи с тем, что упомянутые военачальники поддерживают действия, по мнению ЕС, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775196398.html
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в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, белоруссия
02:21 26.02.2022
 
ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии

Евросоюз внес в санкционные списки госсекретаря совбеза и начальника генштаба Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны этой страны Андрей Жук включены в список ограничительных мер ЕС, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Евросоюз и США ввели санкции против Путина, Мишустина и Лаврова
Как отмечается в документе, санкции вводятся в связи с тем, что упомянутые военачальники поддерживают действия, по мнению ЕС, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЖозеп БоррельУкраинаЕвросоюзБелоруссия
 
 
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