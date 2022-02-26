https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775199477.html

ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии

ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2022

ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии

Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны этой страны Андрей Жук включены... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T02:21

2022-02-26T02:21

2022-02-26T02:21

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны этой страны Андрей Жук включены в список ограничительных мер ЕС, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Как отмечается в документе, санкции вводятся в связи с тем, что упомянутые военачальники поддерживают действия, по мнению ЕС, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, белоруссия