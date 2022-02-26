https://ria.ru/20220226/sanktsii-1775199477.html
ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии
ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии - РИА Новости, 26.02.2022
ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии
Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны этой страны Андрей Жук включены... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T02:21
2022-02-26T02:21
2022-02-26T02:21
обострение ситуации в днр и лнр
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жозеп боррель
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евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, начальник генштаба Виктор Гулевич, а также замминистра обороны этой страны Андрей Жук включены в список ограничительных мер ЕС, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.Как отмечается в документе, санкции вводятся в связи с тем, что упомянутые военачальники поддерживают действия, по мнению ЕС, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность на Украине.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, белоруссия
ЕС внес в санкционные списки начальника генштаба Белоруссии
Евросоюз внес в санкционные списки госсекретаря совбеза и начальника генштаба Белоруссии