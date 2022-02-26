https://ria.ru/20220226/samolety-1775291494.html

Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 26.02.2022

Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Правительство Словении в субботу приняло решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России в связи с операцией РФ на Украине, сообщил кабмин. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T20:00

2022-02-26T20:00

2022-02-26T20:13

обострение ситуации в днр и лнр

россия

луганская народная республика

красный крест

санкции в отношении россии

словения

новости - туризм

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БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Правительство Словении в субботу приняло решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России в связи с операцией РФ на Украине, сообщил кабмин.Словенское правительство во главе с премьером Янезом Янша активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. В субботу официальная Любляна сообщила о выделении 100 тысяч евро Красному Кресту для помощи гражданам Украины."Правительство Словении на заседании в удаленном формате приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве страны самолетов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ", - указал кабмин в Twitter.Глава словенского МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/rumyniya-1775268200.html

https://ria.ru/20220226/samolet-1775268066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, красный крест, санкции в отношении россии, словения, новости - туризм