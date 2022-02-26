20:00 26.02.2022 (обновлено: 20:13 26.02.2022)
Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Словения приняла решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России
БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Правительство Словении в субботу приняло решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России в связи с операцией РФ на Украине, сообщил кабмин.
Словенское правительство во главе с премьером Янезом Янша активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. В субботу официальная Любляна сообщила о выделении 100 тысяч евро Красному Кресту для помощи гражданам Украины.
"Правительство Словении на заседании в удаленном формате приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве страны самолетов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ", - указал кабмин в Twitter.
Глава словенского МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Макарова