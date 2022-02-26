Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220226/samolety-1775291494.html
Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 26.02.2022
Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Правительство Словении в субботу приняло решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России в связи с операцией РФ на Украине, сообщил кабмин. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T20:00
2022-02-26T20:13
обострение ситуации в днр и лнр
россия
луганская народная республика
красный крест
санкции в отношении россии
словения
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:82:3072:1809_1920x0_80_0_0_6b95be64864339ccee4b8dc3528f7800.jpg
БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Правительство Словении в субботу приняло решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России в связи с операцией РФ на Украине, сообщил кабмин.Словенское правительство во главе с премьером Янезом Янша активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. В субботу официальная Любляна сообщила о выделении 100 тысяч евро Красному Кресту для помощи гражданам Украины."Правительство Словении на заседании в удаленном формате приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве страны самолетов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ", - указал кабмин в Twitter.Глава словенского МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/rumyniya-1775268200.html
https://ria.ru/20220226/samolet-1775268066.html
россия
луганская народная республика
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce39d668eeffcf9ea6caeac4340180c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, красный крест, санкции в отношении россии, словения, новости - туризм
20:00 26.02.2022 (обновлено: 20:13 26.02.2022)
 
Словения закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Словения приняла решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 26 фев – РИА Новости. Правительство Словении в субботу приняло решение о закрытии воздушного пространства для самолетов из России в связи с операцией РФ на Украине, сообщил кабмин.
Словенское правительство во главе с премьером Янезом Янша активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. В субботу официальная Любляна сообщила о выделении 100 тысяч евро Красному Кресту для помощи гражданам Украины.
"Правительство Словении на заседании в удаленном формате приняло решение о запрете полетов в воздушном пространстве страны самолетов, которые зарегистрированы в РФ, чья компания-оператор находится в РФ, а также которым лицензию выдали органы РФ", - указал кабмин в Twitter.
Глава словенского МИД Анже Логар в субботу призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия в связи с операцией РФ по демилитаризации Украины.
Международный аэропорт в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 16:23
Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
Вчера, 16:23
Володин подтвердил, что Швеция и Финляндия закрыли небо для его самолета
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияЛуганская Народная РеспубликаКрасный КрестСанкции в отношении РоссииСловенияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала