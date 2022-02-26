16:11 26.02.2022 (обновлено: 16:32 26.02.2022)
Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний
Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером, заявил министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.
"Принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии есть... Министерство (транспорта Литвы - ред.) представило проект решения правительства, заседание планируется сегодня вечером. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов", - написал Скуодис в Facebook.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Станислав Ванд