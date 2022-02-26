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Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний
Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 26.02.2022
Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний
Министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T16:11
2022-02-26T16:32
литва
россия
владимир путин
чехия
втб
аэрофлот
сбербанк россии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером, заявил министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис."Принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии есть... Министерство (транспорта Литвы - ред.) представило проект решения правительства, заседание планируется сегодня вечером. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов", - написал Скуодис в Facebook.Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/otmena-1775159343.html
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литва, россия, владимир путин, чехия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2
16:11 26.02.2022 (обновлено: 16:32 26.02.2022)
 
Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний

Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером, заявил министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис.
"Принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии есть... Министерство (транспорта Литвы - ред.) представило проект решения правительства, заседание планируется сегодня вечером. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов", - написал Скуодис в Facebook.
Самолет авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:27В России
Российская авиакомпания S7 отменила рейсы в Европу
Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Международный аэропорт в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
16:23
Румыния закроет воздушное пространство для российских самолетов
Опубликовано: Станислав Ванд
 
ЛитваРоссияВладимир ПутинЧехияВТБАэрофлотСбербанк РоссииСеверный поток — 2
 
 
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