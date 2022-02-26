https://ria.ru/20220226/samolety-1775266603.html

Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний

Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний - РИА Новости, 26.02.2022

Литва решила закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний

Министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T16:11

2022-02-26T16:11

2022-02-26T16:32

литва

россия

владимир путин

чехия

втб

аэрофлот

сбербанк россии

северный поток — 2

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министры транспорта всех стран Балтии приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний, правительство Литвы рассмотрит проект в субботу вечером, заявил министр транспорта балтийской республики Марюс Скуодис."Принципиальное решение между министрами транспорта стран Балтии есть... Министерство (транспорта Литвы - ред.) представило проект решения правительства, заседание планируется сегодня вечером. Воздушное пространство всех стран Балтии будет закрыто. Пока этого нет ни в одной стране, но это только вопрос часов", - написал Скуодис в Facebook.Болгария, Чехия и Польша ранее сообщили, что с 26 февраля закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов в связи со специальной военной операцией РФ по демилитаризации Украины.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/otmena-1775159343.html

https://ria.ru/20220226/rumyniya-1775268200.html

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россия

чехия

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

литва, россия, владимир путин, чехия, втб, аэрофлот, сбербанк россии, северный поток — 2