https://ria.ru/20220226/samolet-1775254956.html

Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным

Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным - РИА Новости, 26.02.2022

Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным

Швеция и Финляндия в пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда "Россия" со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и... РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T14:42

2022-02-26T14:42

2022-02-26T14:42

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Швеция и Финляндия в пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда "Россия" со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами на борту, которые с 23 по 24 февраля находились с официальным визитом сначала на Кубе, а затем в Никарагуа, рассказали РИА Новости члены делегации.Перед возвращением домой самолет вернулся в Гавану для дозаправки, а затем начал полет над Северной Атлантикой, после чего должен был миновать Стокгольм и Хельсинки, пройти Санкт-Петербург и оказаться в Москве. Однако в полете курс был изменен. Изначально планировалось, что самолет прибудет в аэропорт "Внуково-2" 25 февраля в 17:30 по мск, однако приземлился он в 18:15.Два члена российской делегации рассказали РИА Новости, что действительно, "Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее".Также эту информацию в разговоре с агентством подтвердила думская пресс-служба.

https://ria.ru/20220225/samolety-1775089284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, финляндия, швеция