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Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным
Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным - РИА Новости, 26.02.2022
Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным
Швеция и Финляндия в пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда "Россия" со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и... РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T14:42
2022-02-26T14:42
в мире
финляндия
швеция
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Швеция и Финляндия в пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда "Россия" со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами на борту, которые с 23 по 24 февраля находились с официальным визитом сначала на Кубе, а затем в Никарагуа, рассказали РИА Новости члены делегации.Перед возвращением домой самолет вернулся в Гавану для дозаправки, а затем начал полет над Северной Атлантикой, после чего должен был миновать Стокгольм и Хельсинки, пройти Санкт-Петербург и оказаться в Москве. Однако в полете курс был изменен. Изначально планировалось, что самолет прибудет в аэропорт "Внуково-2" 25 февраля в 17:30 по мск, однако приземлился он в 18:15.Два члена российской делегации рассказали РИА Новости, что действительно, "Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее".Также эту информацию в разговоре с агентством подтвердила думская пресс-служба.
https://ria.ru/20220225/samolety-1775089284.html
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в мире, финляндия, швеция
14:42 26.02.2022
 
Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным

Швеция и Финляндия закрыли свои воздушные пути для самолета с Володиным, летевшего с Кубы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Швеция и Финляндия в пятницу закрыли свое воздушное пространство для самолета специального летного отряда "Россия" со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами на борту, которые с 23 по 24 февраля находились с официальным визитом сначала на Кубе, а затем в Никарагуа, рассказали РИА Новости члены делегации.
Перед возвращением домой самолет вернулся в Гавану для дозаправки, а затем начал полет над Северной Атлантикой, после чего должен был миновать Стокгольм и Хельсинки, пройти Санкт-Петербург и оказаться в Москве. Однако в полете курс был изменен. Изначально планировалось, что самолет прибудет в аэропорт "Внуково-2" 25 февраля в 17:30 по мск, однако приземлился он в 18:15.
Два члена российской делегации рассказали РИА Новости, что действительно, "Швеция и Финляндия закрыли небо, поэтому полет был длиннее".
Также эту информацию в разговоре с агентством подтвердила думская пресс-служба.
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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