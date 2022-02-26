https://ria.ru/20220226/rzhd-1775223947.html
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт - РИА Новости, 26.02.2022
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт
Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает компания. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:14
2022-02-26T10:14
2022-02-26T10:19
технологии
россия
ржд
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает компания."Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.В компании напомнили, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. "Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты", - заключили в РЖД.
https://ria.ru/20220224/rzhd-1774834943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, ржд
10:14 26.02.2022 (обновлено: 10:19 26.02.2022)
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт компании
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает
компания.
"Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
В компании напомнили, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. "Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты", - заключили в РЖД.