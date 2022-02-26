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В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт - РИА Новости, 26.02.2022
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт
Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает компания. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-26T10:14
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технологии
россия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает компания."Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.В компании напомнили, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. "Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты", - заключили в РЖД.
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Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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технологии, россия, ржд
10:14 26.02.2022 (обновлено: 10:19 26.02.2022)
 
В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт

В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт компании

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Поезд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает компания.
"Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.
Логотип компании ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:40
РЖД организовали свыше 3,6 тысячи допмест в поездах из городов юга России
В компании напомнили, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. "Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты", - заключили в РЖД.
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ТехнологииРоссияРЖД
 
 
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