https://ria.ru/20220226/rzhd-1775223947.html

В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт

В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт - РИА Новости, 26.02.2022

В РЖД сообщили о регулярных DDoS-атаках на сайт

Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает компания. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-26T10:14

2022-02-26T10:14

2022-02-26T10:19

технологии

россия

ржд

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала, сообщает компания."Сегодня возможны сбои в работе портала РЖД. Наш сайт подвергается регулярным серьезным DDoS-атакам", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.В компании напомнили, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. "Официальное мобильное приложение РЖД работает штатно. Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты", - заключили в РЖД.

https://ria.ru/20220224/rzhd-1774834943.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, ржд